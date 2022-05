Friuli Storia, l'1 giugno saranno svelati i finalisti

Cresce l’attesa per la terzina di finalisti che si contenderanno la IX edizione del Premio Friuli Storia. Mercoledì 1 giugno saranno svelati i nomi dei tre volumi scelti dalla giuria scientifica a partire dalle 82 opere candidate dai maggiori editori italiani. Sarà poi una giuria popolare quest’anno composta in via straordinaria da 550 lettori a decretare il miglior saggio di storia contemporanea pubblicato nell’ultimo anno.

Per presentare i tre finalisti, l’Associazione Friuli Storia ha organizzato una cerimonia pubblica, ospite del Comune di Udine, da sempre sostenitore del Premio. L’appuntamento è per l'1 giugno alle 11 nel Salone del Popolo di palazzo d’Aronco. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Come da consuetudine, saranno illustrati i numeri e i risvolti dell’iniziativa, quest’anno particolarmente sorprendenti, grazie anche alle collaborazioni con Anci Fvg e il Rotary Club Udine. Queste ultime hanno permesso di coinvolgere nella giuria del Premio ben 100 giovani studenti dell’Università di Udine e altrettanti lettori provenienti dalle biblioteche comunali di Aquileia, Cassacco, Chions, Montenars, Palmanova, Pavia di Udine, Porcia, Ragogna, Tricesimo e Udine.

Nella stessa occasione sarà presentata la V edizione del Premio Fondazione Friuli Scuole, che quest’anno per la prima volta ha coinvolto non solo gli studenti delle scuole superiori delle ex-provincie di Udine e Pordenone ma anche gli studenti di tre scuole medie: la scuola media Bellavitis, l’istituto salesiano Bearzi e l’educandato statale Uccellis.

Alla cerimonia saranno presenti diverse autorità locali: il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, l’Assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli, il Presidente di Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, il Rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte, al Presidente di Anci Fvg, Dorino Favot, e il Presidente del Rotary Club Udine, Roberto Ceccon. Interverranno anche i rappresentanti degli altri enti sostenitori del Premio: il presidente della Banca di Udine Credito Cooperativo Lorenzo Sirch e il Responsabile della Comunicazione Territoriale Area Nord Est di Poste Italiane Spa Gabriele Martini. A introdurre l’evento sarà il Presidente della giuria del Premio Friuli Storia Tommaso Piffer.

Il centro della cerimonia sarà la presentazione dei finalisti, con lo svelamento delle motivazioni che hanno orientato le scelte della giuria scientifica, quest’anno composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Ilaria Pavan, Paolo Pezzino, Silvio Pons, Andrea Possieri, Tommaso Piffer e Andrea Zannini. A quel punto, sarà dato il via libera alla spedizione dei tre volumi, che i lettori riceveranno gratuitamente a casa nei primi giorni di giugno. Ad aspettarli c’è un’estate di intensa lettura: entro il 31 agosto dovranno votare il saggio migliore e potranno anche lasciare un commento all’opera sul sito www.friulistoria.it.

Se la lettura condivisa dei tre volumi finalisti è il vero fulcro dell’iniziativa, non va dimenticato anche l’atto conclusivo, ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per il panorama culturale udinese: la cerimonia di premiazione si terrà a Udine il 6 settembre.