Friuli Storia, si apre la selezione dei giurati

Trecento lettori per decretare il miglior saggio di storia contemporanea dell’anno. Anche nel 2021 il Premio nazionale Friuli Storia chiama a raccolta appassionati e semplici curiosi per formare la giuria di lettori che selezionerà il vincitore, a partire dai tre volumi finalisti indicati dalla giuria scientifica.

Giunto ormai all’ottava edizione, il Premio si fonda su una semplice constatazione: l’interesse per la storia e per la lettura non possono nascere da un discorso, ma devono essere scoperti come risultato di un’esperienza. Così è nata la volontà di affidare la selezione del vincitore a dei soggetti che non sono lettori abituali, facendo provare loro in prima persona il fascino e il gusto della lettura.

I posti disponibili sono appunto trecento, lo stesso numero dei giurati che indicano il vincitore del premio Campiello letteratura: perché anche la saggistica ha molto da dire oltre la cerchia degli addetti ai lavori e per questo può e deve saper parlare al grande pubblico con la stessa immediatezza della letteratura.

Il bando è aperto: per partecipare è sufficiente compilare il modulo sul sito internet www.friulistoria.it entro il 31 gennaio. Proprio perché la giuria dei lettori è una giuria di “non addetti ai lavori”, tutti possono partecipare, tranne docenti, ricercatori e dottorandi di materie storiche in università.

Il Premio Friuli Storia è dedicato ai saggi di storia contemporanea pubblicati in Italia nell’anno corrente e sarà assegnato in due fasi. Nella prima fase una giuria scientifica composta da docenti universitari selezionerà una rosa di tre finalisti tra le opere candidate dagli editori. La giuria è presieduta da Tommaso Piffer e composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Paolo Pezzino, Silvio Pons e Andrea Zannini. Le tre opere finaliste verranno annunciate a fine maggio e successivamente, nella seconda fase, saranno sottoposte al giudizio della giuria dei trecento lettori. Questi ultimi riceveranno gratuitamente a casa i volumi della terzina e stabiliranno il vincitore entro la fine di agosto, votando online sul sito della manifestazione. La premiazione avverrà in ottobre a Udine.

Il Premio Friuli Storia è l’unico riconoscimento per la storia contemporanea in Italia ad affidare interamente la scelta del vincitore a una giuria di lettori. Poiché la composizione della giuria cambia ogni anno, dal 2014 a oggi il Premio ha dato la possibilità a oltre mille persone di leggere il meglio della produzione storiografica italiana. Mille lettori per i quali l’esperienza non si è conclusa, ma è proseguita. Sono, infatti, entrati a far parte di una vera e propria comunità, con eventi dedicati e la possibilità di dialogare in prima persona con gli autori dei volumi finalisti.

Il Premio Friuli Storia è realizzato con il contributo della Regione, della Fondazione Friuli, del Comune di Udine e di Poste Italiane SpA, e con la collaborazione del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine.