Friuli, un'identità plurima ieri, oggi e domani

Nuova settimana per la programmazione dell’UTE, Università della Terza Età di Pordenone: lunedì 22 marzo, dalle 15.30 appuntamento con il corso di “Storia del Friuli” condotto dal saggista, scrittore e filologo Angelo Floramo. La lezione conclusiva sarà dedicata a “Un'identità plurima ieri, oggi e domani” e sarà accessibile a tutti, gratuitamente, registrandosi al link www.centroculturapordenone.it/ute Ma l’intero ciclo delle lezioni di Storia del Friuli condotte da Angelo Floramo resta consultabile integralmente sul sito www.centroculturapordenone.it/ute



Mercoledì 24 marzo, in streaming dalle 15.30 il quarto incontro che UTE Pordenone dedicato alla città, per conoscere i progetti che coinvolgono tutti nel quotidiano: sarà l’occasione per incontrare l’Assessore all’Ambiente Stefania Boltin, che si soffermerà sul tema delle “Politiche antinquinamento e ciclo di rifiuti per una città sempre più verde”. Anche in questo caso l’accesso è aperto a tutti, registrandosi al link www.centroculturapordenone.it/ute Infine lunedì 29 marzo, dalle 15.30 l’ultimo appuntamento con gli autori russi contemporanei affidato alla docente di lingua e letteratura russa e traduttrice Laura Pagliara: “Piccolo bestiario del mondo tardo-sovietico” titola l’excursus, che ruoterà intorno allo scrittore ucraino di lingua russa, nato a Kiev nel 1967, Aleksej Nikitin. Laureato in fisica, ha collaborato al progetto del sarcofago destinato a mettere in sicurezza la centrale di Černobyl. Autore di romanzi e racconti, di cui alcuni tradotti in inglese e francese, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come il Premio Korolenko dell’Unione degli scrittori ucraini per la migliore opera narrativa in russo ed è stato ospite nel 2019 del festival pordenonelegge.