Friuli Venezia Giulia, terra di Residenze artistiche

Residenze artistiche confermate anche per il 2021 per garantire continuità ad un'iniziativa che rappresenta un'opportunità diventata ormai sostanziale per gli artisti e per il nostro territorio. Dopo il triennio 2018-2020 in cui il Mic - Ministero della Cultura e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno finanziato tre diversi progetti di Residenze per Artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo, è stato deciso che il 2021 sarà un anno ponte per le tre realtà che hanno già aderito al triennio con i loro progetti: ArtistiAssociati, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e La Contrada, teatro stabile di Trieste.



La proposta ha lo scopo di sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle Residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano.



Quest'iniziativa rappresenta infatti un ulteriore tassello tra tre dei più importanti soggetti teatrali del Friuli Venezia Giulia -- che, pur ciascuno con la sua tipicità coniugata nei singoli progetti di residenze, consolida una collaborazione decennale, con attenzione particolare allo sviluppo e ad uno sguardo al futuro. Ritornano così, ma con nuove iniziative, le residenze artistiche in Friuli Venezia Giulia:"Con il progetto Vettori - spiega, presidente e direttore artistico della- prosegue il sostegno della Contrada alla ricerca e alla sperimentazione attraverso la creazione di spazi di esperienza nei quali artisti di vari ambiti, studiosi e cittadini possano mettere in campo le proprie competenze al fine di dar vita a un sapere condiviso. Pur nelle limitazioni dovute alla Pandemia, i progetti di giovani artisti emergenti si affiancano a quelli di artisti affermati di livello nazionale e internazionale per provare a creare un’immaginazione di futuro., che immaginiamo dai confini ancora labili. Vettori vuole indagare le nostre esperienze collettive: l'artista, come portatore di ‘suggestioni di futuro’, sarà il catalizzatore che ispira lo spettatore attivo a sviluppare una nuova coscienza sulle connessioni remote ed inaspettate tra diverse culture e individui, attraverso ricerca, attività collettive e tematiche connesse al futuro delle relazioni umane".“ARTEFICI.ResidenzeCreativeFVG è – nelle parole del direttore artistico di- un progetto molto audace che mira al rinnovamento del panorama dello spettacolo dal vivo al di là del mercato culturale. Gli artisti accolti in residenza da noi hanno la possibilità di esplorare un’idea, un progetto, di confrontarsi con professionisti ed esperti in un percorso di accompagnamento artistico, di sperimentare e dedicare del tempo alla ricerca, dialogando con il territorio ed avendo a disposizione uno spazio teatrale attrezzato che consente di mettere in opera anche le intuizioni tecniche. Per partecipare gli artisti si propongono rispondendo ad una call.: un numero importante che dimostra non solo la vitalità del panorama culturale, ma anche la necessità di spazi e tempi da dedicare alla ricerca, allo scambio, alla condivisione quali quelli offerti da ARTEFICI”.“A noi spetta – interviene- una breve riflessione a partire dalla positiva e straordinaria esperienza fatta in oltre 6 anni di lavoro in questo specifico ambito, e possiamo sostenere con fermezza e promuovere il senso e l’efficacia del progetto Residenze, auspicandone il rinnovo – soprattutto a livello nazionale - anche nel prossimo triennio. Nell’immobile e silenziosa distesa della pianura friulana, l’impatto con la visione della settecentesca Villa Manin (sede delle nostre Residenze) offre agli artisti un luogo e uno spazio ideale per la creazione, per la nascita di nuove idee. Non vi è altro dispositivo normativo, se non quello delle Residenze (art. 43 DM 27/07/2017), che sia capace di riconoscere questo primissimo quanto prezioso, misterioso e spesso insondabile anello della catena del sistema produttivo artistico/teatrale. Tramite il progetto Residenze viene riconosciuta - anche dal punto di vista sociale - la dignità e la funzione del lavoro dell’Artista in maniera completa, già a partire dall’atto di pura e libera creazione e sperimentazione. Auspichiamo che il progetto Residenze d’Artista nei territori possa essere ulteriormente valorizzato anche alla luce della necessità di rinnovamento di idee e contenuti di cui i Teatri italiani presto dovranno farsi promotori nel futuro post pandemico:”.“In quest’ultimo triennio 2018-2020 – rileva l’Assessore Regionale alla Cultura– ArtistiAssociati, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e La Contrada teatro stabile di Trieste, hanno realizzato un ricco e articolato calendario di eventi artistici che hanno permesso da un lato al pubblico di assistere a spettacoli inediti e, dall’altro di creare momenti di confronto e dibattito tra i diversi artisti sul loro modo di fare teatro.che rappresenta sempre un valore aggiunto. Tutte le programmazioni realizzate nell’ultimo anno - conclude l’Assessore – sono un’ulteriore dimostrazione di come, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia da COVID-19,, grazie anche alla professionalità di soggetti di produzione culturale che hanno lavorato e stanno lavorando senza sosta per offrire eventi sempre più attrattivi ed innovativi”.