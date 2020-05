Secondo appuntamento on web di “Friuli Venezia Giulia terra di scrittori. Alla scoperta dei luoghi che li hanno ispirati”, il nuovo progetto promosso da Fondazione Pordenonelegge con Regione e PromoTurismoFVG, per abbracciare con un solo sguardo, il Friuli Venezia Giulia, un territorio generoso di talenti letterari e di luoghi capaci di intrigarli.

Sabato 16 maggio alle 10 sarà online, sui siti e canali social di pordenonelegge e PromoTurismoFVG, il racconto video dedicato a Lignano, piccola Florida nel cuore di Ernest Hemingway. Alberto Garlini ci guiderà fra terra e mare sulle tracce del mitico autore di “Addio alle armi”: un’escursione digitale nella “piccola Florida” raccontata dallo scrittore statunitense, ancora oggi palpitante del suo ricordo e della mitica visita del 1954.

Il progetto “Friuli Venezia Giulia terra di scrittori. Alla scoperta dei luoghi che li hanno ispirati”, con i video affidati agli autori del nostro tempo, che diventeranno Cicerone speciale del suo luogo del cuore, proseguirà – il sabato alle 10 – raccontando il Friuli contadino di Padre Turoldo, ripercorso da Gian Mario Villalta; la Valcellina magica vista con gli occhi di Mauro Corona, la zona di Valvasone dal fascino medievale cara a Tullio Avoledo, la Trieste misteriosa di trame gialle narrata da Veit Heinichen, le trincee della Grande Guerra che echeggiano nell’opera di Giuseppe Ungaretti rilette da Alessandro Marzo Magno, la Casarsa natìa di Pier Paolo Pasolini riscoperta attraverso la guida di Roberto Carnero.

Gli itinerari sono tutti parte di un articolato progetto che Fondazione Pordenonelegge ha avviato sei anni fa, nel 2014: Pordenonelegge il territorio è un format di turismo culturale concepito per approfondire i luoghi e la loro storia grazie a guide eccellenti, che quei luoghi conoscono e magari hanno già raccontato. Oggi questi viaggi digitali sono un modo per guardare al “dopo” con la speranza di tornare in quei posti, o di vederli per la prima volta: perché immaginarli è bello, ma guardarli con i propri occhi è senz’altro un’esperienza impagabile.