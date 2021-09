Prende il via il ciclo di incontri Fronte del porto l’invisibile futuro presente, seconda parte del progetto Trieste waterfront il porto dal nuovo al vecchio.

Tre incontri-spettacolo sui temi della sostenibilità, della portualità, dell'architettura e del paesaggio a cura di Stazione E.N. Rogers, con letture di Giustina Testa e Maurizio Zacchigna tratte dallo spettacolo Waterfront prodotto da Bonawentura.



Il primo appuntamento, dal titolo 'Porti di mare porti di terra', che si terrà mercoledì 15 settembre alle ore 18, all’Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di Monfalcone, in via Terme Romane, sarà dedicato a una riflessione indirizzata al futuro. Richiamando i grandi processi di trasformazione in fieri e dunque il ruolo del “sistema portuale” nelle trasformazioni delle città e dei territori, cui si lega e con cui interagisce, in relazione alle quali è forse da scrivere un nuovo capitolo circa i destini del Porto vecchio e una diversa caratterizzazione della definizione di porto.



Vittorio Torbianelli, Segretario generale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale dialogherà di questo e altro con Giovanni Fraziano, docente di Composizione architettonica e urbana dell’Università degli Studi di Trieste e presidente di Stazione E.N. Rogers. Partecipe dell’incontro sarà Enrico Quarello, direttore di Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0.Un progetto di Bonawentura con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Turismo FVG e in collaborazione con: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, Università degli Studi di Trieste, Stazione E.N. Rogers, Coop Alleanza 3.0., BBC di Staranzano.telefonando al Teatro Miela: 040 365119 dalle 9 alle 13 (lunedì/venerdì).Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sui canali Youtube/FB Teatro Miela/Bonaventura e Stazione E.N. Rogers.