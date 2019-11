Fumetti per favorire la cultura della legalità

Questa mattina a Pordenone, nella Villa di Parco Galvani, sede del Palazzo Arti Fumetto Friuli Paff!, è stata inaugurata la mostra ‘Matite e Manette – La Polizia nel Fumetto’, alla presenza di varie autorità tra le quali il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il Prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, il sindaco Alessandro Ciriani, e i Questori di Pordenone, Trieste, Udine e Gorizia.

L’esposizione, visitabile fino al 2 febbraio 2020, nasce da un’idea sviluppata tra la Polizia di Stato della Questura di Pordenone, il Paff! e il Comune. L’obiettivo è quello di evidenziare la “forza del disegno”, strumento per veicolare importanti valori sociali, tra i quali legalità e solidarietà. E infatti l’iniziativa nasce proprio grazie alla presenza in città del Palazzo del Fumetto, polo artistico, culturale, oltre che formativo-professionale, che dialoga con la scuola, l’università e il mondo dell’impresa.

Anche la Polizia di Stato, tra le varie iniziative finalizzate ad avvicinare i giovani alla legalità ha, da tempo ideato il primo fumetto poliziesco, avente come protagonista il “Commissario Mascherpa”, poliziotto alle prese con indagini e misteri da risolvere, rispondendo a una precisa finalità comunicativa: “Utilizzare il realismo e la contemporaneità della narrazione”, progettualità realizzata con il determinante e fattivo contributo della redazione della rivista ufficiale della Polizia di Stato “Polizia Moderna”.

Grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il “Commissario Mascherpa” e i suoi colleghi disegnati a matita sono entrati anche nelle scuole, per coinvolgere nelle indagini gli studenti attraverso il concorso “PretenDiamo Legalità”, che ha visto vincitore, nell’ultima edizione, la Scuola elementare Padre Angelo Buodo di Pravisdomini, premiata a Spoleto il 14 maggio.

"Una forma espressiva molto adatta anche per catturare l'attenzione dei giovani e con la quale far giungere loro, in modo diretto, un messaggio di legalità e sicurezza". Così il governatore Fedriga ha definito il fumetto nel corso della cerimonia di inaugurazione della mostra. "Anche il fumetto - ha detto il governatore - può essere un veicolo efficace per intercettare l'attenzione delle nuove generazioni. L'obiettivo deve essere quello di far capire loro l'importanza del lavoro svolto da uomini e donne delle Forze dell'Ordine che, con la loro attività quotidiana, garantiscono la sicurezza di tutti i cittadini. La loro opera ha anche valenza sociale perché educano al rispetto sia della legalità sia della sofferenza altrui".

Fedriga ha quindi ricordato l'impegno che la Regione sta portando avanti per essere al fianco dei tutori dell'ordine. "Se è vero che in questo settore le nostre competenze sono molto limitate - ha spiegato - noi siamo comunque vicini a ministero dell'Interno, Questure e Prefetture poiché, aldilà degli aspetti legislativi e burocratici, vogliamo essere parte attiva per dare il nostro contributo affinchè le Forze dell'Ordine possano svolgere al meglio il proprio lavoro".

"Noi non possiamo far altro che ringraziare questi uomini e donne in divisa - ha concluso il governatore - garantendo così quel mattoncino che serve a costruire un presidio di legalità e civiltà contro le degenerazioni che minano la sicurezza si ognuno di noi".

Nelle sale della mostra sarà possibile ammirare anche tavole originali di storici personaggi polizieschi come Dick Tracy, l’Ispettore Ginko e altri investigatori ideati e raccontati da disegnatori di Paesi esteri. Nelle giornate della mostra si potrà interagire con i personaggi dei disegni, in occasione di workshop tematici, come “la realizzazione dell’identikit” a cura di disegnatori della Polizia Scientifica o i sopralluoghi sulla “scena del crimine”. Il Comune di Pordenone ha reso il proprio contributo patrocinando e sostenendo l’iniziativa, nella comune condivisione della “mission” educativa rivolta ed indirizzata soprattutto ai giovani.

Questo pomeriggio, nella Sala Consiliare del Comune di Pordenone, si terrà la cerimonia di consegna alla Polizia di Stato di un attestato di riconoscimento da parte del Presidente dell’Associazione “Sviluppo e Territorio”, attestato che sarà consegnato dal Presidente dell’Associazione Alberto Marchiori e dal Sindaco Alessandro Ciriani. A seguire, si svolgerà la cerimonia nel corso della quale il Sindaco di Pordenone consegnerà alla Polizia di Stato le chiavi di tre appartamenti che l’Amministrazione cittadina ha concesso in comodato gratuito di sei anni a uso “alloggi collettivi di servizio”, destinati a ospitare i neo agenti che a breve saranno assegnati alla Questura, nell’ambito del programmato piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.