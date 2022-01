Fvg Film Locations amplia i contenuti in sloveno

Da oggi sul sito www.cineturismofvg.com tutti i contenuti sono disponibili anche in sloveno, unitamente a quelli già presenti in italiano, inglese e tedesco. Il sito www.cineturismofvg.it, che nella Home Page accoglie il pubblico con il titolo “Fvg Film Locations”, da oggi presenta tutti i suoi contenuti anche in sloveno, oltre che in italiano, inglese e tedesco.



Già nel 2016, i contenuti collegati alle produzioni girate nella provincia di Trieste erano stati resi disponibili in sloveno grazie al lavoro svolto d'intesa con Casa del Cinema di Trieste e accessibile sull'omonima App “Fvg Film Locations”, della quale il portale è un'attualizzazione tecnica e di contenuti.



Oggi il trasferimento di quei contenuti e l’ampliamento delle traduzioni a tutti i testi del sito web apre con maggior completezza alle visite (online e sul territorio) dei tanti turisti transfrontalieri che decidono di esplorare il Friuli Venezia Giulia con gli occhi del cinema. Uno strumento che guarda anche verso l’importante appuntamento del 2025, con Nova Gorica e Gorizia unite come Capitale Europea della Cultura.



Il portale è espressione di “Cineturismo. Itinerari turistici alla scoperta dei luoghi del cinema in Fvg”, il progetto di comunicazione e promozione del turismo cinematografico che si propone come un ampio contenitore di informazioni che accompagna gli amanti del cinema attraverso un primo viaggio digitale in Friuli Venezia Giulia e suggerisce diverse forme di esplorazione del territorio.“Fvg Film Locations”, oltre alle informazioni relative alle locations cinematografiche, propone suggerimenti per un turismo “slow” (e in particolare con il bike tourism) e invita alla scoperta anche dei luoghi del cinema meno noti in regione, in linea con quel turismo specializzato e d’esperienza, sempre più attento alla qualità della vita e all’uso intelligente e selettivo del tempo libero.“Cineturismo. Itinerari turistici alla scoperta dei luoghi del cinema in Fvg” è un progetto di ideato dallo Studio Sandrinelli, agenzia di comunicazione con base a Trieste, e da Divulgando, azienda anch’essa triestina che opera nel settore dell’Information Technology. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, in collaborazione con PromoTurismo Fvg; main partner del progetto sono l’Associazione Fvg Film Commission, La Cineteca del Friuli e Carlo Gaberscek. Nel tempo hanno collaborato: Casa del Cinema di Trieste, Comune di Gemona, FAI - Fondo Ambiente Italiano - Direzione regionale del Fvg, Fondazione Pietro Pittini, Instagramers del Fvg, Pro Loco Pro Glemona, Ufficio Iat di Gemona del Friuli.