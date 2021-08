G20 a Trieste, alle delegazioni in dono i romanzi di Claudio Magris

Il presidente di Trieste Trasporti Pier Giorgio Luccarini e l’amministratore delegato Aniello Semplice hanno voluto dare il benvenuto ai ministri e alle delegazioni italiane che stanno partecipando al G20 a Trieste regalando loro due dei più rappresentativi libri di Claudio Magris, autografati dall’autore per l’occasione. Microcosmi e Danubio – questi i due titoli - sono stati consegnati in mattinata ai delegati in 150 copie all’arrivo al Trieste Convention Center in Porto Vecchio.



"Microcosmi e Danubio - ha detto Luccarini - sono due straordinari libri di viaggio e di ricerca, che raccontano Trieste e l’Europa: ci sono sembrati il modo migliore per accogliere i partecipanti a questo prestigioso evento che parla di scienza e innovazione e, dunque, appunto, di viaggio e ricerca. Tengo a ringraziare il professor Claudio Magris per la disponibilità e per aver sposato l’iniziativa e l’editore Garzanti per averla immediatamente accolta".