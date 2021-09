Gaetano Vinciguerra presenta 'Lo scoppio di Sant'Osvaldo'

Lunedì 6 settembre, alle 20:30, al Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi, si parlerà de 'Lo scoppio di Sant'Osvaldo' con Gaetano Vinciguerra, autore di un saggio pubblicato per Gaspari editore che ripercorre le diverse fasi della tragedia di cui ancora oggi si sa molto poco.



Attraverso un lavoro certosino e puntuale, l'autore ripercorre le fasi che hanno preceduto lo scoppio e le fasi successive. Cosa ha causato lo scoppio? Chi sono i responsabili? Chi e quante sono le vittime? Gaetano Vinciguerra ne parlerà con la giornalista Marta Rizzi.



L’incontro si svolgerà anche in caso di maltempo, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid.



Per prenotare inviare una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com o un WhatsApp: 342-1603107 (indicando il numero e il nome dei partecipanti).