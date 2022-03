Giovedì 31 marzo, alle 18, Gaia Giovagnoli presenta “Cos’hai nel sangue” (Nottetempo, 2022), alla Libreria Moderna udinese. Dialogherà con l'autrice il libraio Remo Andrea Politeo.



Si tratta dell'esordio letterario di Gaia Giovagnoli, e 'Cos’hai nel sangue' racconta di una madre e una figlia che patiscono a stare insieme e sanno poco l’una dell’altra. Motore scatenante della vicenda è la visita di un antropologo, Alessandro Spina, che sta conducendo uno studio su Coragrotta, il paese da cui la madre è scappata da giovane. In seguito a quella visita, Caterina, la figlia, decide di andare a vedere com’è Coragrotta e di scoprire perché non ha mai sentito parlare di questo posto. In un luogo sperduto tra i boschi trova donne senza capelli, uomini sottomessi e straniati, animali scorticati. Al centro dei misteri di Coragrotta c’è il Monte Sospiro, da cui si esce mutati. Una favola nera che denuncia la violazione della natura e le sue terribili conseguenze sugli esseri umani.



“Cos’hai nel sangue” è stato anche Libro del Mese del celebre programma Rai Fahrenheit – Radio 3.