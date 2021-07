Gennaro Sangiuliano agli Incontri con l’autore e con il vino

Giovedì 15 luglio alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare, per gli Incontri con l’autore e con il vino, Gennaro Sangiuliano presenta “Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana” (Mondadori), una moderna una biografia dettagliata e avvincente dedicata al presidente più popolare dell'America, piena di informazioni, notizie e aneddoti.

È il 4 novembre 1980: con un risultato schiacciante, gli americani eleggono presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Ronnie, come lo chiamano gli amici, vince in 45 Stati su 50; per il presidente uscente, il democratico Jimmy Carter, che chiedeva la rielezione, è un'umiliazione. Nonostante i numeri, l'ascesa di Reagan alla Casa Bianca è stata accolta con stupore: un ex attore di Hollywood, molto noto al pubblico televisivo, che assumeva la guida della più grande superpotenza planetaria? Si trattava di un azzardo pericoloso o di un evento in anticipo sui tempi?

Se oggi gli anni Ottanta del Novecento sono ricordati come una stagione felice di benessere e di prosperità economica, lo si deve proprio a quella spinta di ottimismo, di pragmatismo e di modernizzazione che Reagan seppe imprimere agli Stati Uniti e di conseguenza a tutte le nazioni industrializzate dell'Occidente. Artefice, sul piano ideologico e culturale, della «rivoluzione conservatrice» e antistatalista che caratterizzò gli ultimi decenni del secolo breve, Reagan è anche il presidente degli Stati Uniti che ha sconfitto il comunismo sovietico - e vinto la Guerra fredda - «senza sparare un colpo», come dirà Margaret Thatcher. Guadagnandosi per sempre un posto nella Storia.

Al termine dell’incontro, l’azienda Principi di Porcia e Brugnera offrirà in degustazione la Ribolla Gialla Brut. Uno spumante dal colore giallo paglierino lieve, dal sapore sapido, asciutto, fresco e citrino con un bouquet delicato, fruttato, floreale, con un leggero sentore di lievito.

All’interno del Palapineta, ci sarà un corner allestito da Librerie Coop per poter acquistare le copie del libro con la possibilità di farsele firmare dall’autore.

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i posti sono limitati e sono vietati gli assembramenti. All’ingresso verranno richiesti al pubblico i dati personali, che saranno conservati per 14 giorni. Si consiglia di arrivare al PalaPineta con il modulo già compilato, scaricabile a questo link. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

