Gennaro Sangiuliano, focus sul mondo piccolo della geopolitica tra Cina e America

La crisi di sistema degli equilibri mondiali e le nuove linee di faglia attorno a cui si stanno ridisegnano le dinamiche di forza sul pianeta Di questo parlerà il direttore del tg2 Gennaro Sangiuliano nel corso della sua Lectio “Il mondo piccolo della geopolitica tra Cina e America” che terrà venerdi 28 agosto alle 21 alla loggia del Lionello di Udine subito dopo aver ricevuto il premio divergenze 2020. Sangiuliano, che per Mondadori ha pubblicato due fortunatissime biografie del presidente americano Trump e del leader cinese Xi Jinping, affronterà i temi dell’attualità cercando di comprendere come potrà evolver lo scontro tra le due grandi superpotenze mondiali. L’iniziativa è organizzata dalla Scuola di Formazione Politica Ettore Romoli in collaborazione con Gaspari Editore e con il patrocinio del comune di Udine e di Promoturismo Fvg. A causa delle restrizioni imposte dalle misure anticovid il numero di posti disponibili saranno molto limitati e si consiglia quindi di accedere ai diversi eventi dopo una prenotazione da effettuare connettendosi alla pagina facebook della scuola, ove e presente un link per l’assegnazione dei posti a disposizione, oppure scrivendo alle mail scuolaromoli@gmail.com o scuolapoliticaettoreromoli@gmail.com.



Docente universitario, giornalista e scrittore.Nei primi anni '90 Sangiuliano lavora a L'Indipendente e poi alla redazione politica del quotidiano Roma di Napoli, di cui diverrà direttore dal 1996 al 2001. È stato prima capo della redazione romana e poi vicedirettore del quotidiano Libero durante la direzione di Vittorio Feltri. Scrive anche per il settimanale L'Espresso[16] e per le pagine culturali de Il Sole24Ore. Ha scritto per il GiornalEntrato in Rai nel 2003 come inviato del TGR, diventare presto caporedattore e passa al TG1. È stato inviato in Bosnia, Kosovo e in Afghanistan. Nel 2009 è nominato vice direttore del TG1, durante questo periodo è regista dei servizi sulla casa di Montecarlo con cui viene messo a lungo in discussione Gianfranco Fini, allora in rotta con la dirigenza PDL. Il 31 ottobre 2018 viene nominato dal Cda della Rai, su proposta dell'amministratore delegato Fabrizio Salini, nuovo direttore del TG2.e di Napoli durante la direzione di Lino Jannuzzi, per Il Foglio di Giuliano Ferrara e per Il Giornale.