GEOgrafie Festival, sold out per gli eventi iaugurali

Al via con un vero sold out, nella centralissima Piazza della Repubblica, gli eventi di GEOgrafie Festival 2021: pubblico delle grandi occasioni e code distanziate all’esterno dello Spazio Nord per assistere agli incontri inaugurali nellla serata di mercoledì, con l’incontro attesissimo affidato al giornalista e scrittore Antonio Caprarica. Scrivere e leggere la terra, rappresentare un viaggio che è spostamento fisico nello spazio ma anche nel tempo e nella storia: proprio: i paesaggi umani e naturali, nella giornata di venerdì 24 settembre, saranno al centro del cartellone di GEOgrafie, promosso dal Comune di Monfalcone con Fondazione Pordenonelegge con il sostegno di Fincantieri, curato da Gian Mario Villalta, Michela Zin, Silvana Corbatto e Roberto Covaz con il Comitato scientifico del Comune di Monfalcone.



È in un rifugio di montagna che un gruppo di amici studenti al quinto anno del liceo trovano il tempo per occuparsi di sé raccontandosi potendo contare sull’amicizia. Un intreccio di vite che Andrea Maggi, il Prof. amatissimo dal pubblico del docu-reality Il Collegio di Rai 2, ha racchiuso nel libro “Conta sul tuo cuore”, che presenterà domani agli studenti delle scuole alle 10, nello Spazio Nord di piazza della Repubblica, in dialogo con Mariaelena Porzio. Si proseguirà con la 14^ edizione del concorso per giovani lettori appassionati “Un libro da Consigliare” a cura del dal Sistema Bibliotecario BiblioGo!, contest rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. L’occasione per scambiare suggerimenti di lettura in modo creativo e originale, interverranno Erica Zamparo, Lorenzo dell’Agnese, Anna Martinelli, Flavia Moimas, modera Luisa Montanari.



Crocevia cruciale lungo l’unica via che collegava l’est all’ovest, Monfalcone sarà raccontata in due appuntamenti pomeridiani: innanzitutto Lucio Gregoretti ed Edino Valcovich, alle 16 nello Spazio Nord, faranno scoprire al pubblico la “Prima industrializzazione a Monfalcone”, conseguente all’insediamento dei cotonifici lungo l’asse ferroviario. L’incontro sarà introdotto dal giornalista Omar Monestier, direttore dei quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo, testata quest’ultima che festeggia i suoi 140 anni. Da città industriale, a città di turismo industriale: di questa nuova vocazione monfalconese si parlerà alle 17 con Jacopo Ibello, autore del libro “Guida al turismo industriale” (Morellini), che propone un viaggio dai villaggi operai di fine Ottocento sino agli insediamenti industriali novecenteschi, come l’area di Panzano.Se lo Spazio Nord sarà dedicato a Monfalcone, nell’attiguo Spazio Sud di piazza della Repubblica alle 16.30 si aprirà un suggestivo focus sui territori di confine, dedicato alle vicende di Amila, giovane bosniaca, e di Norina, esule istriana, le protagoniste del romanzo “La mia casa altrove” (Bottega Errante) scritto da Federica Marzi. L’autrice converserà insieme a Mauro Daltin. Tra Friuli, Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e Bosnia si muove Matteo Femia, scrittore goriziano che alle 17.30 presenterà il suo “Il letargo degli orsi a Sarajevo. Nove vicende viandanti di uomini e di frontiere”, in dialogo con Simone Cuva e con letture di Patrizia Dughero e intermezzi al sax di Federica Agostini.Geografie e spazi ricorreranno nel racconto delle antiche vie militari romane alle 18.30 con Giovanni Brizzi (Spazio Nord) storico e accademico italiano, autore di varie monografie e di programmi radiofonici dedicati alla storia antica. Dialogando con Gian Mario Villalta, Brizzi ci porterà a scoprire la via Appia. La Flaminia, l’Emilia, le infrastrutture che consentirono a Roma la conquista e il controllo della penisola. E il viaggio prosegue alle 19, nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale, attraverso l’Alpe Adria, dalle Alpi Giulie al Montasio fino alle falesie di Duino, per approdare al mare Adriatico, nel segno della biodiversità: ci guideranno Lucio Tolar, Franco Perco e Umberto Sarcinelli, presentati da Tiziano Fiorenza. Gran finale degli eventi di domani, alle 21 al Teatro Comunale, l’incontro affidato a Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici. Non appena le restrizioni dovute alla pandemia lo hanno permesso, Zovi è tornato nei suoi boschi, sull’altopiano di Asiago. Grande storyteller della natura, Zovi domani sfoglierà insieme al pubblico le pagine del suo ultimo libro “In bosco. Leggere la natura su un sentiero di montagna” (Utet).Spazio anche alla poesia e allo spettacolo, domani, con la Battaglia poetica rivolta a ragazzi tra 14 e 23 anni alle 18.30 (Spazio Sud), condotta da Chiara Bruschina. E alle 21, al Centro Giovani Innovation Young, la serata dedicata al tema dell’amore nell’opera poetica di Dante in “L’amor che move il sole e l’altre stelle” da un’idea di Massimo Navone a cura dell’Associazione Stropula Cantieri Teatrali, con la presentazione di Luisa Montanari.Tutti gli appuntamenti di GEOgrafie, con fruizione gratuita, osserveranno i protocolli di sicurezza legati alla pandemia: accesso con green pass o garanzie equipollenti. Per gli eventi programmati indoor si consiglia di presentarsi mezz’ora prima dell’orario di inizio.GEOgrafie Festival è organizzato dal Comune di Monfalcone con Fondazione Pordenonelegge, con il sostegno di Fincantieri. Hanno inoltre collaborato Monfalcone Città che legge, Monfalcone Eventi, Biblioteca Comunale di Monfalcone e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,. Progetto LeggiAMO, Turismo FVG, Consorzio Culturale del Monfalconese, BiblioGO! Sistema bibliotecario del Monfalconese, Cooperativa Socioculturale, Servizio Civile Universale. Media partner Il Piccolo e patrocinio di AIB. Info e dettagli geografiemonfalcone.it