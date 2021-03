Geronimo Stilton insegna Dante

Con una dedica speciale alle generazioni pressate dall’anno pandemico nel fiore della giovinezza, Fondazione Pordenonelegge celebra, insieme a Edizioni Piemme, il DanteDì 2021, giovedì 25 marzo. È la seconda giornata dedicata a Dante Alighieri per iniziativa del Governo italiano, nella data istituita come l’inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia e nel settecentesimo anniversario dalla scomparsa del Sommo poeta. Così, se l’auspicio resta quello di tornare prima possibile “a riveder le stelle” e ad organizzare eventi culturali in presenza, Fondazione Pordenonelegge rilancia intanto con una lezione digitale ma davvero speciale, “Il mio amico Dante”, un’immersione nella Divina Commedia e nei suoi fascinosi protagonisti affidata a Geronimo Stilton, il roditore giornalista amatissimo dai ragazzi, chiamato questa volta a guidare tanti gruppi classe della Scuola Primaria in un divertente viaggio nel mondo dantesco alla scoperta di Inferno, Purgatorio e Paradiso.



L’evento, in programma, coordinato e presentato dalla curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet, seguirà le tracce della pubblicazione edita da Piemme “”, che immagina l’incontro vivacissimo fra: “Intorno a me era tutto grigio: grigia la sabbia, grigia l'acqua che bagnava la riva, grigio il cielo e grigia l'aria... Per mille mozzarelle, ma dov'ero finito?! Nell'Oltretomba?! E chi era quel roditore con il mantello rosso e la corona d'alloro sulla testa, che mi fissava? Possibile che fosse proprio il grande Dante Alighieri?”: gli ultimi dodici mesi hanno messo a dura prova la resilienza anche dei più giovani, generazioni costrette a confrontarsi con l’isolamento e la disciplina del distanziamento - spiega-. Per questoha voluto pensare a loro, in questa seconda edizione del Dantedì: l’evento che insieme a Edizioni Piemme proponiamo li avvicinerà piacevolmente alle atmosfere della Divina Commedia e all’ispirazione dantesca, in attesa di approfondire contenuti e personaggi nel prosieguo degli studi. Pordenonelegge crede nella formazione dei lettori giovanissimi, che saranno i cittadini più consapevoli di domani". La speciale “lezione” di Geronimo Stilton – dedicata alle classi 3^-4^-5^ della scuola primaria – potrà essere seguita su piattaforma Zoom dai bambini da casa propria, collegandosi insieme agli insegnanti, con le stesse modalità con cui in queste settimane seguono le lezioni in DAD. Tutto parte con il viaggio verso le celebrazioni del Dantedì a Firenze, ma durante il volo il topo giornalista si addormenta e inizia a sognare: si ritrova alle porte dell'Inferno dove lo accoglie proprio Dante, in pelliccia e baffi. Poco lontano, Virgilio, guida esperta dei luoghi della Commedia, sta per iniziare la sua pausa pranzo, stremato dal numero di visitatori, aumentato a dismisura con le celebrazioni dantesche. Ma grazie ai buoni uffici di Dante, ecco che Virgilio riparte subito per accompagnare Geronimo a visitare perlomeno le “attrazioni” principali della Commedia, in un viaggio “stratopico” ed emozionante fra bolge infernali e cieli paradisiaci ..."Celebrare Dante attraverso un evento dedicato ai più piccoli significa tendere un “ponte” di conoscenza per le nuove generazioni e rinfocolare la passione per il grande Padre della lingua italiana - spiega il presidente di Fondazione Pordenonelegge– Una “staffetta” nel segno di Dante che quest’anno, simbolicamente, abbiamo deciso di avviare partendo dalle scuole e dagli studenti, per testimoniare la nostra partecipe solidarietà in un anno che resta molto complesso per i giovani e per il mondo della cultura". "La 22^ edizione di pordenonelegge svilupperà diverse iniziative strettamente legate all’anniversario dantesco – anticipa il direttore artistico– Diamo sin d’ora appuntamento a tutti alla Festa del Libro con gli autori, dal 15 al 19 settembre 2021, ma nel frattempo invitiamo a seguire gli eventi culturali che prenderanno il via dai prossimi giorni in Friuli Venezia Giulia: molti promossi con il patrocinio di Fondazione Pordenonelegge".