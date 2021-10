Giada Baldan protagonista al Premio Pieve Saverio Tutino

La 37esima edizione del Premio Pieve Saverio Tutino, dedicata a quanti avevano inviato il loro racconto di vita in quest’epoca difficile destinata a lasciare un solco nella memoria, ha premiato nei giorni scorsi la cittadina ronchese Giada Baldan per il suo 'Diario di Quarantena'.

La cittadina di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, anche detta la 'Città del Diario', dal 1984 raccoglie scritti di gente comune in cui si riflette la vita di tutti e la storia d’Italia attraverso diari, epistolari e memorie autobiografiche. Una manifestazione che ha visto come vincitore del premio città del diario 2021 Walter Veltroni.

Tra i diaristi della lista d’onore la commissione di lettura ha premiato la studentessa 17enne, che frequenta la V A del liceo di scienze umane dell'Albert Einstein di Cervignano, scelta da Ivana Del Siena e Patrizia Dindelli.

"Il mio 'Diario di Quarantena' nasce dalla necessità che ho avvertito durante il lockdown di marzo 2020, di esprimere tutte le mie emozioni e le mie riflessioni, non solo su ciò che stava accadendo durante i mesi di quarantena, ma anche sulle mie esperienze e sulla mia vita", racconta Giada Baldan. "Il diario è stato un nuovo migliore amico, una salvezza nei momenti più difficili, un testimone di questo periodo storico che nessuno di noi dimenticherà mai".

"Ho avuto modo di conoscere il diario di Giada - ha detto l’assessore alla cultura e all'istruzione del Comune di Ronchi dei Legionari,Mauro Benvenuto - e credo che questo riconoscimento premi la maturità e la responsabilità di questa ragazza attraverso una testimonianza di vita sensibile e profonda. Congratulazioni per questo importante risultato!".