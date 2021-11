Giampiero Rigosi presenta il suo libro 'Ciao Vita'

L’ Associazione Culturale Mattador e L’ Antico Caffè San Marco di Trieste presentano "Ciao Vita" di Giampiero Rigosi (edizioni La Nave di Teseo), giovedì 25 novembre alle ore 18.00.



L'appuntamento con l'autore de La porta rossa è all'Antico Caffè San Marco, in via Cesare Battisti 18 a Trieste. Particolarmente legato alla città di Trieste, l'autore bolognese giovedì 25 novembre alle ore 18.00 nello storico Caffè, dialogherà con Fabrizio Borin, direttore artistico del Premio Mattador, e Gianluca Novel, della Friuli Venezia Giulia Film Commission, che in questi mesi è impegnata sul set de “La Porta Rossa”, serie tv ideata da Giampiero Rigosi con Carlo Lucarelli, e ambientata a Trieste.



Ciao Vita

Sergio è un regista affermato, vive a Roma in una casa accogliente, con una compagna elegante e sicura di sé. Ma una sera riceve una telefonata in cui lo informano che Vitaliano, un vecchio amico che non vede da tantissimo tempo, sta attraversando la fase terminale di una rara malattia degenerativa. La notizia lo mette di fronte a un patto che si scambiarono quando erano due adolescenti inquieti e ribelli. Sergio e Vitaliano si sono conosciuti sui banchi delle scuole medie, nella Bologna degli anni Settanta, e per un decennio sono stati inseparabili: idealista, tormentato, ma studioso e posato il primo, istrionico, provocatore e animato da una vena autodistruttiva il secondo. Dopo anni di silenzio, la malattia di Vitaliano li riavvicina.



Per partecipare è obbligatoria la prenotazione solo al numero 040 2035357 o con messaggio sulla pagina facebook del Caffè San Marco