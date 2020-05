Gian Carlo Blasini on line per 'Monfalcone Eventi'

Gian Carlo Blasini, vicepresidente della Pro Loco di Monfalcone, Presidente del Consorzio Isontino Giuliano delle Pro Loco delle province di Gorizia e Trieste, è il prossimo ospite (lunedì 1 giugno alle 18.00) della rassegna online sulla pagine Facebook “Monfalcone Eventi”, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Monfalcone nell’ambito del progetto “La cultura ti fa compagnia”.



Grafico, vignettista, appassionato dello spettacolo, della storia e delle tradizioni di Monfalcone, Gian Carlo Blasini è noto al pubblico per l’organizzazione e la conduzione di spettacoli, manifestazioni e cerimonie (fra i tanti eventi, “Magnemo fora de casa”, il “Canta Festival de la Bisiacheria”, la “Festa del Vino” e la “Festa del Bosco”) , ma anche come ideatore e conduttoBlre di programmi televisivi di intrattenimento in onda su reti private. Figura di punta del Carnevale di Monfalcone (impersona anche la figura del “Notaio Toio Gratariol” che lo vede impegnato al fianco de “Sior Anzoleto”), collabora alla rivista “La Cantanda”, la storica pubblicazione di satira e umorismo, di cui è stato per molti anni direttore responsabile.



Il suo grande impegno, anche nel volontariato, è stato riconosciuto dal Comune di Monfalcone da cui ha ricevuto i sigilli della Città.