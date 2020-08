Gian Mario Villalta agli Incontri con l'Autore e con il vino

Da giovedì 6 agosto gli "Incontri con l'Autore e con il vino" – la storica rassegna letteraria estiva di Lignano promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curata dallo scrittore Alberto Garlini e dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso – torneranno a essere dal vivo alle 18.30 nel tradizionale spazio al PalaPineta nel Parco del Mare. Protagonista del primo appuntamento live sarà Gian Mario Villalta con il suo nuovo e potente romanzo “L’apprendista” (SEM).

Piove, fa freddo. Dentro la chiesa, in un paese del Nord-Est, fa ancora più freddo. È quasi buio, la luce del mattino non riesce a imporsi. Un uomo, Tìlio, sta portando via i moccoli dai candelieri, raschia la cera colata e mette candele nuove, in attesa che arrivi Fredi, il sacrestano. I due cominciano un vertiginoso intreccio di vicende personali, rimpianti e paure, in una lingua che fa parlare la realtà vissuta…sorseggiando un caffè corretto alla vodka, tra una messa e l’altra.

Così inizia il teatro di una coppia di personaggi indimenticabile, che intesse nei pensieri, nei dialoghi e nei racconti un intreccio vertiginoso di vicende personali, desideri, rimpianti e paure che convocano la vita di tutto un paese, in una lingua che fa parlare la realtà vissuta. Il nuovo e potente romanzo di uno dei più importanti scrittori della nostra letteratura.

Come sempre, al libro sarà abbinato un grande vino del Friuli Venezia Giulia: giovedì 6 agosto la degustazione del Sauvignon DOC Friuli Colli Orientali 2018 biologico Borgo dei Sapori di Irene Cencig di Spessa di Cividale del Friuli (Ud). Un vino biologico che presenta mineralità e freschezza al gusto, sapore di frutti a polpa bianca, delicate note di levage e retrogusto agrumato con un profumo di sambuco, pesca bianca, aromi floreali.

Il cartellone live degli Incontri con l’autore e con il vino proseguirà giovedì 13 agosto con Mauro Corona, che parlerà in anteprima del suo nuovo straordinario romanzo “Fegato”, in uscita nei prossimi mesi per Mondadori.

