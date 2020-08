Gianluigi Paragone a Udine lancia la sua nuova avventura politica Italexit

Giornalista, scrittore, opinionista, senatore con il movimento 5 stelle. Prima di lanciare la sua avventura politica in solitaria ha percorso una lunga strada Gianluigi Paragone, ospite della prima giornata del premio divergenze il 28 agosto sotto la loggia del Lionello, a Udine, con inizio alle 19. Oggi, abbandonato il movimento, lancia la sua nuova avventura politica Italexit puntando sul bacino elettorale di euroscettici e delusi delle politiche governative. La sua strada potrà incrociarsi con quella di altri due big dei Cinque Stelle come Di Battista e Casalleggio entrambi in rotta avversa con la svolta governista e di alleanza con il partito democratico? Oppure è destinata a condurlo verso il Centro destra di Salvini, Berlusconi e Meloni? Il crescente malumore contro le politiche di Bruxelles da parte di una parte dell’opinione pubblica italiana è destinato a far gonfiare le vele alla sua nuova creatura politica?

Ad intervistare il vulcanico Paragone una penna d’eccellenza del giornalismo friulano Omar Monestier direttore del Messaggero Veneto che condurrà un serrato faccia a faccia con Paragone. L’iniziativa, organizzata dalla Scuola di Formazione Politica Ettore Romoli in collaborazione con Gaspari Editore e con il patrocinio del comune di Udine e di Promoturismo FVG. A causa delle restrizioni imposte dalle misure anticovid il numero di posti disponibili saranno molto limitati e si consiglia quindi di accedere ai diversi eventi dopo una prenotazione da effettuare connettendosi alla pagina facebook della scuola, ove e presente un link per l’assegnazione dei posti a disposizione, oppure scrivendo alle mail scuolaromoli@gmail.com scuolapoliticaettoreromoli@gmail.com