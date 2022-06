Gianni Torrenti nel Cda di Miramare

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha ratificato nei giorni scorsi il passaggio di consegne nell’ambito del Consiglio di amministrazione del Museo storico e Parco del Castello di Miramare tra Massimiliano Schiozzi e Gianni Torrenti. L’ex assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà della Giunta Serracchiani e Coordinatore nazionale della Commissione VI (Beni e attività culturali) della Conferenza delle Regioni prende dunque il posto di Massimiliano Schiozzi che era membro del Cda dal 2016.

Il Cda è inoltre composto dal direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare Andreina Contessa, che lo presiede, dal Segretario regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia pro tempore Marta Mazza (nuovo ingresso a fine gennaio 2022) e dai recentemente confermati Andreas Otto Kipar, ed Elena Cantori.

“Ci tengo a esprimere un ringraziamento a Massimiliano Schiozzi e a tutti i membri del CdA per il grande lavoro fatto fino ad ora – ha affermato il direttore Contessa -, una gestione unitaria che ha prodotto buoni risultati in termini di efficienza ammnistrativa. Un caloroso benvenuto a Gianni Torrenti e un augurio di proficua opera per il futuro”.

Il Consiglio di Amministrazione è uno degli organi che caratterizzano i musei statali dotati di autonomia speciale e che coadiuvano il Direttore nello svolgimento delle sue mansioni. I membri sono designati dal Ministro della Cultura, di cui uno d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

Fatta eccezione per il Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto ministeriale e rimangono in carica per una durata di cinque anni.