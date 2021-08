Il Comune di Pordenone, in collaborazione con l’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pordenone e la Fondazione Ado Furlan, organizza presso la

Galleria Civica Harry Bertoia di Pordenone la mostra Giannino Furlan architetto a Pordenone.



Gianluigi (Giannino)Furlan (1935-1997), architetto laureatosi allo IUAV agli inizi degli anni 60, è stato una figura importante del territorio e di esempio per la capacità di coniugare l’attività professionale, testimoniata dal grande numero di edifici di qualità realizzati in provincia, con quella istituzionale, culminata con la carica di presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. rivestita dal 1990 al 1997.



La mostra permette di apprezzare il modus operandi di un architetto in grado di confrontarsi con i più vari campi d’azione della professione, dall’incarico privato a quello pubblico, dalla piccola dimensione di arredo di interni alla più grande scala urbanistica.



I disegni originali esposti, relativi ai lavori più significativi, ci consentono di capire quanto la mano dell’architetto e dei suoi collaboratori fosse importante per estrinsecare il pensiero del progettista, assieme ai plastici, metodo ancora oggi valido per rappresentare tridimensionalmente un edificio.Le fotografie, scattate all’epoca della realizzazione da Stefano Tubaro, consentono invece di apprezzarne il valore iconico e mnemonico riferiti al contesto urbano dove ancora si ritrovano.A questo materiale si affiancano le libere interpretazioni dell’operato di Furlan da parte di 7 fotografi di riconosciuta fama (Mattia Balsamini, Marco Citron, Giovanni De Roia, Stefano Graziani, Riccardo Moretti, Massimo Poldelmengo, Max Rommel), e da una installazione video di Daniele Puppi.In occasione della mostra viene pubblicato un catalogo che contiene un’analisi delle opere più significative realizzate, oltre a saggi critici e testimonianze di colleghi e collaboratori, corredato da un importante apparato fotografico e grafico.Inoltre, a completamento, un aggiornato apparato bio-bibliografico frutto del lavoro di riordino dell’archivio dello studio.Nato a Pordenone il 17 gennaio 1935, condivise con il padre scultore, Ado, l’interesse per le arti e compì gli studi a Venezia presso l’Istituto universitario di architettura (IUAV), dove si laureò nel 1961. L’Istituto veneziano, allora diretto da Giuseppe Samonà, contava un gruppo di docenti che si sarebbero rivelati importanti nella sua formazione, come Franco Albini e Ignazio Gardella, impegnati nel comune tentativo di “superamento” del funzionalismo, ma soprattutto Bruno Zevi, Carlo Scarpa. Fu assistente di Daniele Calabi nel corso di Elementi costruttivi: l’approfondimento sui materiali e le tecniche, in una Facoltà che ancora aveva le dimensioni della “bottega”, segnò il suo approccio, al alle questioni della progettazione.Dopo esperienze di studio e lavoro negli Stati Uniti e in Finlandia, si iscrisse all'Ordine degli architetti della provincia di Udine il 28 aprile 1962, iniziando l’attività professionale a Pordenone, in viale Cossetti, presso lo zio, l'architetto Mario Scaini, e quando quest'ultimo si ritirò, proseguì autonomamente, trasferendosi in via Damiani. I primi lavori ebbero come sfondo Pordenone e le profonde modifiche che investirono la città a seguito dello sviluppo industriale e del forte incremento demografico: gli edifici multipiano, tema obbligato per i professionisti del tempo (condominio Attico, con Mario Scaini, 1964; torri residenziali San Valentino, 1969; condominio Park Crescent, 1966, Central Park e Park Hotel, 1966), risolvevano il problema delle quantità residenziali con attenzione ai materiali e alla relazione con l’intorno. In casi significativi, per lo stesso tema, le dimensioni più ridotte dell’intervento (palazzina Stendhal, 1966, e residenza Ai Cedri, 1974, a Pordenone) permisero riflessioni sul linguaggio, con riferimenti espliciti all'opera Frank Lloyd Wright, innanzitutto, ma anche a quella di Alvar Aalto, allora condivisi dalla cultura architettonica, articolati ancor più a fondo nelle residenze unifamiliari (casa Furlan, casa Pighin e Bonacini a Pordenone, casa Presot a Porcia, Ros ad Aviano, realizzate fra il 1970 e il 1980), dove la progettazione spesso si estendeva con coerenza all’arredo degli interni. Negli stessi anni, gli interventi nel settore pubblico (Centro di riferimento oncologico, con Federico Marconi e Vittorio Zanfagnini, Aviano, 1975; Istituto di igiene e profilassi, Pordenone, 1975) risolvevano con il rigore linguistico il carattere del tema progettuale. Dalla metà degli anni 80, la ricerca personale lo condusse ad approfondire ora il problema dell’appartenenza del linguaggio architettonico negli interventi sull’esistente (restauro di casa Sina, Spilimbergo, e ristrutturazione di casa Bembo per l’Istituto autonomo case popolari, Azzano Decimo, 1995), ora il tema, solo apparentemente in contraddizione con il primo, della tradizione del moderno (Copper Haus, 1981 e condominio Villa Lavinia, 1986, a Pordenone; Banca popolare Friuladria, Azzano Decimo, 1984).Nelle ultime opere, in un coerente percorso improvvisamente interrotto nel 1997 con la sua scomparsa, è possibile cogliere, accanto allo sguardo costantemente rivolto alla tradizione, la forza dell’invenzione e della libera citazione (condominio De Luca, 1990, edifici d’abitazione in via Damiani, con Luciano Campolin, 1991, e aule per il Consorzio universitario, 1993, sempre a Pordenone).Giannino è stato membro dell’Istituto nazionale per l’urbanistica (INU) e, dal 1990 al 1997, presidente dell’ordine degli architetti di Pordenone.