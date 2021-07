Giannola e Antonella Nonino a Parigi per l'omaggio a Edgar Morin

Al palazzo dell'Eliseo a Parigi, Giannola e Antonella Nonino hanno partecipato all'omaggio tributato dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, assieme a Madame Brigitte, in onore di Edgar Morin in occasione del suo centesimo compleanno. Morin ha ricevuto il premio Nonino a "un Maestro del nostro tempo 2004" e da allora è membro della giuria del Premio.

Erano presenti gli amici più cari e le più importanti autorità e personalità della cultura francese fra le quali Jean-Michel Blanquer, Ministro dell'educazione nazionale, Madame Roselyne Bachelot, Ministra della Cultura francese, Françoise Nyssen, ex Ministra della Cultura ed editrice di Actes Sud, Bernard Cazeneuve, ex Primo Ministro francese, Jack Lang, ex Ministro della Cultura, Alain Touraine, sociologo francese e Premio Nonino 2016 a “un Maestro del nostro tempo”, François L'Yvonnet, professore di filosofia, scrittore ed editore, lo Chef di fama mondiale Thierry Marx, due stelle Michelin, Madame Laure Adler, giornalista, scrittrice, editrice e produttrice radiofonica/televisiva, Jean Nouvel, architetto e designer francese, e Sabah moglie di Morin.

L'omaggio del Presidente della Repubblica Macron ha sottolineato come il pensiero di Edgar Nahoum è un pensiero appassionante e vivo, salutandolo come 'uomo secolo', dalla curiosità infinita, ebreo, comunista, gollista e terrorista che durante la resistenza ha preso il nome di guerra Edgar Morin con la sua filosofia di azione. "L'originalità del suo pensiero, un cercatore della sociologia del presente per cercare l'unità dell'umanità che ci ha insegnato a non separare il pensiero dalla vita e che ha portato il messaggio umanista della Francia nel mondo - la Repubblica francese vi ringrazia".

Sono seguiti altri omaggi delle personalità presenti fra i quali molto sentito quello di Laure Adler, sua allieva all'Università, autrice del programma più seguito in Francia, che ha ricordato la sua intervista a Edgar durante la quale alla domanda ‘si sente un vecchio vecchio o un vecchio giovane?’ lui ha risposto “Sono un vecchio giovane”, ma lei lo ha subito ribattezzato un giovane giovane!

Molto intenso anche l'omaggio del musicista Jordi Savall i Bernadet violoncellista, direttore d'orchestra e musicologo spagnolo. Alla fine un applauso con standing ovation di oltre 15 minuti ha ringraziato Edgar, elegantissimo, sorridente e coinvolgente per tutta la serata, per tutti questi meravigliosi anni che ci ha regalato.

Nel suo linguaggio fritagnolo (un mélange di francese, italiano e spagnolo) ha poi promesso a Giannola e Antonella di venire al Premio Nonino in Friuli nel 2022 e da lì proseguire per Venezia, Firenze, Roma ... il suo sogno: "un pellegrinaggio in Italia".