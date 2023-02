Gibelli e Zilli in visita alla Cineteca del Friuli

Giornata istituzionale di buon auspicio per la salvaguardia e la valorizzazione nel tempo del patrimonio filmico, librario, fotografico e di documentazione raccolto in oltre 45 anni di attività dalla Cineteca del Friuli, a cui nel pomeriggio hanno fatto visita l’assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, l’assessore alle finanze Barbara Zilli, il direttore del Servizio attività culturali della Regione Fabrizio Spadotto, accompagnati dal sindaco Roberto Revelant e dall’assessore alla cultura del Comune Flavia Virilli. Ad accoglierli c’erano il fondatore e presidente Livio Jacob con la co-fondatrice Piera Patat e il revisore della Cineteca Sergio Tempesti.

La visita, che ha toccato sia l’Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia, il deposito climatizzato dove sono custodite le collezioni della Cineteca e della Regione Friuli Venezia Giulia, che la sede della Cineteca a Palazzo Gurisatti, dove si trovano gli uffici, la biblioteca e la videoteca, è stata l’occasione per illustrare la progressiva acquisizione dei materiali, un patrimonio culturale che riunisce storia regionale e storia del cinema mondiale, nonché delle strutture e attrezzature all’avanguardia che ne consentono la conservazione e la valorizzazione. Un percorso che ha reso la Cineteca un’eccellenza non solo a livello regionale ma nazionale e internazionale.

Gli obiettivi fin qui raggiunti, incluso l’acquisto nel 2020 dello storico Palazzo Gurisatti, già proprietà della Parrocchia e sede della Cineteca dal 1997, sono il risultato combinato della lungimiranza e passione dei fondatori e del sostegno della Regione, grazie al cui contributo si è potuto realizzare nel 2008 l’Archivio Cinema, dove dieci anni fa è stato avviato anche il laboratorio digitale, che ha aumentato di molto la capacità della Cineteca – come ha sottolineato la stessa Gibelli ­ di diffondere il patrimonio cinematografico e audiovisivo che conserva, incluso naturalmente quello che riguarda il Friuli Venezia Giulia. L’assessore Zilli ha dal canto suo sottolineato l’utilità per la Regione di continuare a investire sulla Cineteca anche come promotrice di attività che hanno una ricaduta sul territorio. Il presidente Jacob ha ringraziato entrambi gli assessori “che in questi anni hanno seguito da vicino le nostre attività, credendo nel nostro lavoro e non facendoci mai mancare il loro incoraggiamento e sostegno”.