Giorgio Celiberti: “L’arte è il mio ossigeno”

Nel grande e luminoso studio di via Fabio di Maniago a Udine Giorgio Celiberti, il maestro dell’arte contemporanea friulana che compirà 90 anni martedì 19 novembre, è circondato da centinaia, forse migliaia di opere. Le sue creazioni, i suo ‘figli’ di carta, cartone, creta, metallo, pietra, legno occupano tutto lo spazio possibile: tavoli, tavolini, mensole, pareti, pendono anche dal soffitto. Ovunque si giri lo sguardo si è colpiti dal contrasto dei colori forti - bianchi, neri, rossi -, dalla forza espressiva di semplici tratti di pennello, dall’energia creativa che trapela dalle opere.

Ci sono anche molte sculture, a cominciare dai grandi animali di ferro battuto che segnalano la posizione dello studio fin dall’esterno dell’edificio (capre, cavalli, asini), fino a passare alle più piccole che tiene all’interno, civette, piccioni e soprattutto gatti, tantissimi gatti. Perché Celiberti, che, con eccessiva modestia, si definisce “un vecchio nonno” ama moltissimo la natura e gli animali, ma ha una vera predilezione per i felini domestici. Un micione bianco e nero ci osserva durante l’intervista, contrariato dal non avere su di sé la totale attenzione del padrone.

“Mi fa compagnia quando lavoro, soprattutto la notte – racconta Celiberti, riferendosi al gatto -. Io lavoro sempre, ma di giorno c’è più gente intorno a me, qualche amico, la mia assistente, qualche visitatore. Dopo cena, invece, non viene nessuno, mi metto a lavorare e vado avanti anche fino alle 2 di notte. Per fortuna c’è il gatto a farmi compagnia, mi scruta e non mi lascia mai solo, come adesso”.



Cosa significa per lei continuare a lavorare, a creare?

“Per me è un’azione estremamente naturale, come respirare. È una componente imprescindibile del mio essere. Io non smetto praticamente mai di lavorare, anche quando non sono in studio, anche quando sto facendo altro. Per esempio parlo con lei, ma una parte della mia mente, quasi in sordina, contemporaneamente pensa a un’opera, a come risolvere un questione, a come rappresentare un concetto, a come raggiungere il risultato che voglio. Lo faccio sempre, quando mangio, quando vado per strada, persino quando dormo. Non mi separo praticamente mai dall’azione di creare”.



Quali sono state le tappe fondamentali del suo percorso artistico?

“Non l’ho mai considerato un percorso a tappe, ma un unicum, un’evoluzione continua. Da un passaggio ne è derivato un altro, senza interruzioni nè salti. Se non avessi lavorato sulle avanguardie non sarei passato alla scultura e probabilemente non sarei stato segnato in maniera così intensa dalla mia visita a Terezin, il lager vicino Praga dove migliaia di bambini ebrei, prima di essere uccisi, lasciarono graffiti e disegni. La mia creatività è cambiata e sono arrivato a esprimermi con linguaggi diversi, facendo anche sposare pittura e scultura su quadri con volumi quasi tridimensionali”.



Lei esordì a 19 anni alla Biennale di Venezia del 1948. A un ragazzo neomaggiorenne di oggi che volesse fare l’artista, cosa vorrebbe dire?

“Gli augurerei che questo sogno si tramutasse in realtà, perché l’arte aiuta a capire, a vivere, ad amare. Ed è l’amore la cosa più importante della vita”.