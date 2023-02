Giornata della Cultura Slovena al Kulturni dom

Ogni anno, nell'anniversario della scomparsa del più grande poeta sloveno France Prešeren, morto a Kranj l'8 febbraio 1849, si celebra la Giornata nazionale della Cultura Slovena. Il poeta, nato a Vrba il 3 dicebre 1800, è per tutti gli Sloveni un fondamentale punto di riferimento letterario.

Attraverso la sua poesia e le sue azioni contribuì, infatti, in maniera determinante al rafforzamento della lingua, del sentimento nazionale e al risveglio dell'identità culturale slovena. In occasione dell’edizione autunnale della rassegna del Kulturni dom Il libro delle 18.03, la figura del poeta era stata ricordata, davanti a un pubblico numeroso e attento, attraverso la presentazione del libro Poesie del dottor France Prešeren/ Poezije doktorja Franceta Prešerna nella traduzione del professore dell’Università di Trieste Miran Košuta.

Il bel volume propone il testo originale, con la versione italiana a fronte, dell'intero corpus delle liriche del poeta, offrendo in questo modo ai lettori italiani l'occasione di conoscere di più e meglio le emozioni e gli ideali di un uomo che ha portato la letteratura slovena nel cuore della cultura europea.

In quel contesto, a margine dell’incontro pubblico, era stato videoregistrato un dialogo-intervista fra Andrea Bellavite e il professor Košuta.

Il libro delle 18.03 e il Kulturni dom di Gorizia hanno ritenuto di proporlo ai propri amici e soci e a quanti vorranno partecipare, proprio in occasione dell'8 febbraio, Giornata della Cultura slovena. Appuntamento mercoledì 8, naturalmente alle 18.03, al Kulturni dom, in via Italico Brass 20.