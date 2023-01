Giornata della Memoria a Tolmezzo

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della memoria, istituita per commemorare le vittime dell'Olocausto. In occasione di questa importante ricorrenza la Città di Tolmezzo ha organizzato alcune iniziative, rivolte prevalentemente ai giovanissimi.

Il programma prevede, infatti, due proiezioni cinematografiche che si terranno al Nuovo Cinema David: la prima, giovedì 26 gennaio alle 10.15, coinvolgerà le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Tolmezzo alle quali sarà presentato il film 'Storia di una ladra di libri. Il coraggio dietro le parole'; la seconda proiezione è fissata per venerdì 27 gennaio alle 10.15 ed è rivolta agli alunni delle classi quinte della primaria e delle prime della secondaria di primo grado: 'Anna Frank e il diario segreto', la pellicola proposta per stimolare riflessioni e mantenere viva la memoria della tragedia affinché come ricorda la legge istitutiva della Giornata, “simili eventi non possano mai più accadere”.

A questi appuntamenti, si aggiunge la lettura scenica per adulti tratta dal libro di Zvi Kolitz 'Yossl Rakover si rivolge a Dio', a cura di Livio Vianello. L’iniziativa si terrà giovedì 26 gennaio, alle 18, nella biblioteca civica “Adriana Pittoni” (via del Din 3).

Per informazioni: ufficio cultura 0433487486; www.comune.tolmezzo.ud.it