Giornata della Memoria in provincia di Gorizia

Giornata della Memoria con varie iniziative anche in Provincia di Gorizia. A Begliano con i Balkan Boys alle 20 presso la sala Don Baroncini: i musicisti saranno preceduti da un intervento del professor Ferruccio Tassin. A Gorizia la cerimonia commemorativa presso il Monumento ai deportati di Piazzale Martiri della Libertà alle 10.30. A Staranzano musica e letture presso il Teatro San Pio X alle 18. A Gradisca, invece, proseguono le varie iniziative dal 24 al 27 gennaio. A Ronchi dei Legionari, la cerimonia presso il Monumento ai deportati antistante il Cimitero. A Fogliano Redipuglia, presso il monumento in Piazza a Redipuglia alle 18 mentre a Monfalcone alle ore 10 sarà posata una corona dell'Amministrazione comunale, presso il monumento alle e ai deportati di Monfalcone nei campi di sterminio nazisti, sito nel cimitero comunale di via 24 maggio.