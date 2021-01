Giornata della Memoria, le commemorazioni nel Goriziano

Giornata della Memoria, mercoledì 27 gennaio, ricca di appuntamenti. Alle 10, a Sagrado, appuntamento a cusra dell'Associazione 'I Ferai della Rosta', con letture scelte da 'Scolpitelo nel vostro cuore' di Liliana Segre, mentre alle 14, intervento dal titolo 'La memoria della Shoah nella nostra regione' a cura del Centro Isontino di Ricerca Gasparini di Gradisca d'Isonzo.



Lezione spettacolo, mercoledì 27 alle 18.30 su Zoom, 'Tracce, storie di vita in tempo di guerra. Trieste, le leggi razziali, cinque storie che si incrociano', evento promosso dal Comune di Gradisca d'Isonzo in collaborazione con l'amministrazione di San Vito al Tagliamento e Aned Pordenone.



A Gorizia, alle 10, mercoledì 27 si terrà una cerimonia commemorativa, ridotta a causa delle norme anti-Covid, presso il monumento ai deportati in piazzale Martiri per la Libertà d'Italia.



L’Associazione culturaleanche se, vista la perdurante situazione pandemica, con modalità diverse dagli anni scorsi. Appuntamento, quindi, online, mercoledì 27 alle 18, anche a diffusione nazionale, con un importante momento di riflessione sulla tragedia dell’Olocausto e sul dovere di ricordare.Organizzata assieme ae con la collaborazione del, l’iniziativa sarà visibile sul sito e il canale Facebook dell’associazione Apertamente e degli altri collaboratori.Si inizierà con un. Seguiranno due letture sceniche: la prima dallo spettacolo teatrale “”, vicenda ricordata nel libro di Marco Coslovich, da parte degli attori Giorgio Amodeo e Tatiana Malalan; la seconda da “” di Eli Weisel, premio Nobel per la pace nel 1986, come riconoscimento del suo impegno a favore della convivenza tra i popoli e contro ogni discriminazione, da parte Giuliana Colella.A chiusura alcuni brani dalla tradizione ebraica eseguiti dal, con l’accompagnamento musicale diPure nelle difficoltà del momento che ci costringono al distanz