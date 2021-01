Giornata della Memoria ricordando il massacro di ebrei di Asolo

Una Giornata della Memoria d'ampio respiro, dedicata non solo alle vittime della Shoah durante la Seconda guerra mondiale ma anche agli ebrei che nei secoli precedenti hanno patito violenze: questo il programma per il 27 gennaio di Pro Casarsa della Delizia e associazione Forum Democratico che, con il patrocinio della Città di Casarsa della Delizia, sui propri canali digitali trasmetteranno l'intervento dello storico casarsese Andrea Del Col, professore di Storia Moderna dell'Università di Trieste in quiescenza.



Del Col, tra i maggiori esperti italiani del periodo dell'Inquisizione, sta infatti conducendo una ricerca sui fatti del 22 novembre 1547 nella cittadina veneta di Asolo, con l'uccisione di esponenti della comunità israelitica tra uomini, donne e bambini. Una tragedia sulla quale ci sono ancora elementi da chiarire, ma che vide un rapido e duro intervento della Repubblica di Venezia contro gli autori delle uccisioni. Il potere dell'epoca aiutò ufficialmente gli ebrei, in quello che Del Col definisce, documenti alla mano, il primo e più grande massacro popolare di ebrei nella storia d’Italia.



“Ringraziamo il professor Del Col – dichiarano il presidente della Pro Casarsa della Deliziae il presidente di Forum Democratico– per la sempre chiara e interessante esposizione di temi storici: nonostante l'epidemia di coronavirus in atto, riteniamo doveroso non rinunciare al consueto appuntamento di approfondimento in occasione della Giornata della Memoria e attraverso i nostri canali digitali invitiamo la cittadinanza casarsese e non solo a seguire l'intervento, nel quale si parla anche della presenza ebraica sul territorio friulano. Ancora una volta diamo il nostro contributo affinché la memoria, venendo condivisa, non sia dimenticata”.L'appuntamento è per. Oltre a Tesolin e Rosa, porterà il saluto dell'amministrazione comunale l'assessore alle politiche culturali e del territorio Fabio Cristante.