Giornata mondiale della poesia: Vierta 2020 lancia il contest 'Here comes the sun'

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la Giornata mondiale della poesia. In concomitanza con l’emergenza Covid-19, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Casarsa della Delizia ha deciso di proporre, all'interno della rassegna Vierta 2020, il contest “Here comes the sun” al quale tutti i cittadini possono partecipare rimanendo nelle proprie case come da disposizioni.



“Si tratta - ha spiegato l’assessore Fabio Cristante - di partecipare a un racconto collettivo di speranza e fiducia sul ritorno della primavera, ovvero simbolicamente sulla fine dell’emergenza grazie all’impegno condiviso di tutti quanti, inviando una poesia o una foto primaverili dal proprio archivio. Speranza, fiducia, la vita che sempre rinasce e si rinnova: questo il tema virtuoso che ci deve accompagnare in questo tempo di responsabilità che sfida le nostre esistenze”. Testi ed immagini vanno inviati a cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it entro venerdì 20 marzo.



I migliori contributi verranno poi condivisi sulla pagina facebook Eventi a Casarsa della Delizia. Sono ammessi testi poetici (massimo 100 caratteri) anche non originali e immagini ad alta risoluzione di proprietà di coloro che le invieranno (si specifica che devono essere d’archivio, cioè realizzate in periodi precedenti l’emergenza oppure ora al massimo nei propri ambiti casalinghi rispettando l’ordinanza sanitaria che vieta di uscire salvo necessità).“Non ci sono premi - ha concluso Cristante -: quello che si “vince” è il senso di comunità, prezioso nei momenti di crisi che coinvolgono tutti, nonché uno sguardo positivo al futuro”.Per informazioni Città di Casarsa della Delizia, Ufficio Cultura e-mail cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it tel. 0434-873981 #iorestoacasa #andràtuttobene