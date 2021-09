Giornate Europee del Patrimonio alla Biblioteca Crise di Trieste

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, la Biblioteca statale Stelio Crise festeggia i sessantacinque anni dalla sua fondazione con l’apertura di una mostra dedicata alla storia dell’Istituto.

L’esposizione racconta, con testi descrittivi e immagini selezionate dall’archivio fotografico dell’Istituto e da quello della Soprintendenza ABAP FVG, le diverse fasi di vita della Biblioteca, mettendo in luce il ruolo culturale che ha svolto e continua a svolgere nel tessuto cittadino.

Dal novembre del 1956 l’Istituto ha cambiato più volte nome, sedi, amministrazione di appartenenza, impostazione biblioteconomica e lettori di riferimento, ma non ha mai perso la propria identità culturale.

Sabato 25 settembre il pubblico potrà visitare la mostra 65 anni fa… nella sala conferenze insieme agli ambienti del piano nobile del palazzo Brambilla-Morpurgo, sede dell’Istituto, e allo Studio Luttazzi, il percorso espositivo permanente dedicato alla vita e all’attività di Lelio Luttazzi, celebre musicista e uomo di spettacolo

Non è necessaria la prenotazione ma l’accesso è contingentato e consentito solo esibendo la certificazione verde Covid-19 e rispettando tutte le prescrizioni anti contagio.

La mostra sarà visitabile fino al 19 novembre solo su prenotazione nei seguenti giorni e orari:

lunedí – venerdí 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00 (fino al 29 ottobre)

lunedí – giovedí 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00/ venerdí 10.00 – 12.00 (dal 2 al 19 novembre)

Non sarà accessibile in concomitanza con eventi in programma nella sala conferenze.

Informazioni: bs-scts.info@beniculturali.it - 040 300725