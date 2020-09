Giornate Europee del Patrimonio, in Fvg una trentina di eventi

Le Giornate Europee del Patrimonio 2020 si svolgeranno nel weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre. Le GEP sono una ricorrenza annuale festeggiata contemporaneamente in tutti i paesi d’Europa. In Italia sono fortemente sostenute e promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Appuntamento importante, le Giornate sono un’occasione per avvicinare i cittadini alla cultura con iniziative ed eventi adatti a tutti i tipi di pubblico. Quest’anno le proposte sono all’insegna del tema 'Imparare per la vita', per riflettere insieme su quali siano i benefici derivanti dall’esperienza culturale.



Anche per l‘edizione 2020 tutti i 14 Istituti statali del Ministero per i beni culturali del Friuli Venezia Giulia hanno voluto partecipare a quello che ormai è diventato da anni l‘evento culturale più partecipato d‘Europa. Soprintendenze, musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche e tutti gli altri istituti periferici regionali accoglieranno i visitatori proponendo un ricco e variegato calendario di appuntamenti: mostre d‘arte, fotografiche e documentarie, aperture straordinarie di dimore storiche e aree archeologiche, visite guidate, passeggiate storico-artistiche nel parco e rievocazioni storiche di ludi gladiatori, concerti e performance di musica e danza, presentazioni digitali e video, conferenze, incontri con gli specialisti e attività studiate per coinvolgere anche i più piccoli.



, sono distribuiti, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Sabato sera sono previste anche aperture straordinarie, per i musei con il biglietto d'ingresso simbolico a solo 1 euro e per le aree archeologiche con accesso gratuito.Tutte le iniziative sono state organizzate in modo da garantire ilIl calendario di tutti gli eventi in allegatoGli hashtag ufficiali sono: