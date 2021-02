Giorno del Ricordo, gli italiani dimenticati di Mauro Tonino

È in uscita in questo giorni, proprio nell’approssimarsi del “Giorno del Ricordo”, l’ultimo libro di Mauro Tonino, “Italiani dimenticati – Viaggio nei drammi del Confine Orientale”.

Il volume contiene un’analisi storica sulle origini dei conflitti etnici e su quanto accadde verso la fine del II conflitto mondiale in Istria e Dalmazia, ma anche in Friuli, Porzus, i cosacchi, la strage di Torlano e altro. Tonino nel suo libro evidenzia la complessità della questione del Confine Orientale, perché all’interno dei due schieramenti in campo permanevano posizioni differenti in merito a quello che doveva essere il destino del Friuli e della Venezia Giulia. Nel volume sono riportati anche alcuni documenti inediti, interviste all’ultimo testimone delle foibe e casi emblematici, come la sparizione del notaio Gorlato per mano titina, nonostante la sua comprovata collaborazione con le formazioni partigiane dell’Istria, attestata dai documenti ufficiali riportati proprio da Tonino in un capitolo della sua opera.



Il libro raccoglie inoltre le testimonianze di dieci viaggi dell’autore alle foibe di Kosevnic, Gargaro, Tarnova, Vines, Verco di Canale e a Borovnica, sede di un campo di concentramento dove furono internati migliaia di soldati italiani, molti dei quali giacciono ancora lì, e per ultime riporta le considerazioni sulla strage di Vergarolla.

Con questo, Tonino è al settimo libro pubblicato, sull’argomento ricordiamo il suo precedente romanzo storico sull’esodo e le foibe “ROSSA TERRA”, un volume di successo presentato in molte località italiane e in diversi licei come lezione di storia.



“ITALIANI DIMENTICATI” sarà presentato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati il 10 febbraio 2021.