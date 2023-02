Giorno del Ricordo, riflessioni all'Ute di Udine

Doppio appuntamento all'insegna del Giorno del Ricordo organizzato dall’Università della Terza Età Paolo Naliato di Udine e dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Si parte martedì 7 febbraio, alle 17, nell'Aula Magna Bruno Londero con 'La strage di Vergarolla (1946) e l’esodo giuliano-dalmata' a cura di Elio Varutti, membro del Consiglio Esecutivo Anvgd di Udine e docente Ute del corso “Sociologia del Ricordo. Esodo giuliano dalmata”.

Mercoledì 8 febbraio, sempre alle 17, nell'Aula Magna Bruno Londero dell'Ute, si parlerà di 'L’oro di Venezia. La Serenissima e le sue Foreste' di Pio Baissero. Per preservare i suoi preziosi boschi in Istria, come quello di Montona, la Serenissima aveva messo in atto una buona gestione del territorio, vicina alla nostra attuale sensibilità ambientalista. L'incontro sarà introdotto dai saluti di Maria Letizia Burtulo, presidente Ute Naliato di Udine, e da Bruna Zuccolin, Presidente Anvgd di Udine.