Giorno della Memoria in biblioteca a Monfalcone

In occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 27 gennaio, la Biblioteca comunale di Monfalcone propone una riflessione sulla sua pagina Facebook: saranno pubblicati tre video nei quali i Lettori in Cantiere, gruppo di lettori volontari nato in seno alla Biblioteca nel 2014, daranno voce ad alcune toccanti testimonianze sulla realtà infernale dei campi di concentramento e sterminio. I brani sono tratti da volumi disponibili per il prestito.

Per approfondire l’argomento, i bibliotecari hanno preparato due scaffali tematici, uno dei quali dedicato ai lettori più giovani. A disposizione del pubblico c’è anche un opuscolo con alcuni suggerimenti di lettura e di visione. Molti sono i testi che raccontano la tragedia della Shoah e di tutte le vittime del nazi-fascismo. Si tratta per lo più di testimonianze, di ricostruzioni storiche, ma anche di opere di narrativa ispirate a fatti realmente accaduti. Ogni anno questo patrimonio importante viene incrementato con le novità, affinché il Giorno della Memoria possa essere conosciuto e compreso anche dalle generazioni più giovani.

Oltre ai classici, l’utente può trovare, ad esempio, “Alba a Birkenau” di Simone Veil, “Le madri salvate” di Colombe Schneck, “A un passo da un mondo perfetto” di Daniela Palumbo o “Anne Frank” di Sid Jacobson e Ernie Colon. Si tratta di testi di narrativa, grapich novel e fumetti. Non mancano film e documentari: da “Schindler’s List” a “Un giorno nella vita”.

Per il prestito la Biblioteca è aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30, lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 18.30. Per le prenotazioni si può scrivere a biblioteca@comune.monfalcone.go.it, chiamare i seguenti numeri 0481-494373 / 3383772420 (anche whatsapp) o consultare il sito di Bibliogo https://bibliogo.ccm.it/.