Giovanni Taranto presenta 'La fiamma spezzata'

Giovedì 25 novembre, alle ore 18:00, presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro "La fiamma spezzata" di Giovanni Taranto con Elisabetta Pozzetto e Carla Fiorentino.



Una donna mette in allarme la sede dei Servizi segreti militari di Roma: vuole sapere la verità sulla presunta morte del figlio Ciro Casillo, carabiniere, avvenuta sei anni prima e archiviata come suicidio. Ad occuparsi del caso è il comandante della Compagnia di San Gioacchino, nel Vesuviano, il capitano Giulio Mariani, brillante, astuto e romano de Roma, che si è guadagnato i gradi sul campo. L’indagine dovrà essere tenuta segreta per non creare imbarazzi ai livelli più alti dell’Arma e dell’Intelligence. Con l’aiuto dei fedeli investigatori del Nucleo Operativo e di una giovane Pm napoletana, Mariani tenterà di far luce su una vicenda che sembra coinvolgere i clan della Camorra e gli stessi Servizi militari. Fra Natale, Capodanno ed Epifania, il capitano, tra indagini, blitz e la frenetica e a volte pittoresca quotidianità della caserma, avrà a che fare con casi minori, episodi tragicomici, filosofia napoletana e il tentativo di ritagliarsi un briciolo di vita familiare. Tra tanti possibili colpevoli, colpi di scena e intuizioni del detective, arriva la svolta finale. A Mariani, perfettamente tratteggiato nella sua incrollabile tenacia, nel suo acume investigativo, e nelle umane debolezze, finiamo per affezionarci, desiderosi di seguirlo in altre indagini. Un avvincente giallo, ricco di senso dell’humor, ambientato in un Vesuviano e in una Napoli magistralmente descritti. Un esordio brillante. Premessa di Vincenzo Coppola, già Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.



Ingresso gratuito con green pass / carta verde secondo le normative vigenti. Si raccomanda la prenotazione inviando una mail a presentazioni.libreriafriuli@gmail.com