Giulia, Giulietta e la madre: una saga friulana riscoperta

Da qualche anno, studi accreditati hanno dimostrato come Giulietta e Romeo fossero friulani. Ossia, come William Shakespeare avesse utilizzato, tra le fonti storiche per la più famosa tragedia teatrale sull’amore, le memorie di Luigi Da Porto, nobile vicentino, friulano da parte di madre, uomo di lettere ma anche d’armi, in Friuli per combattere al fianco dello zio Antonio Savorgnan del ramo Della Torre. Durante il Carnevale 1511, s’innamorò – ricambiato - della cugina Lucina Savorgan del Monte, il giorno prima che a Udine scoppiasse la rivolta della Zobia grassa tra filo-veneziani e i filo-imperali: la prima di tante rivolte contadine. Anni dopo, trasferì in forma letteraria la sua storia di amore impossibile, spostando da Udine (ma anche Brazzacco, Cividale, Manzano, Gradisca, Ariis…) a Verona la ‘location’ e cambiando i nomi e anche i cognomi, trasformati in Capuleti e Montecchi.

BELLEZZA “PIÙ CHE UMANA” - Se pochi sono disposti a credere che piazza Venerio a Udine e non il balcone apocrifo di Verona rappresenti il luogo storico della storia d’amore più famosa della storia, meno ancora sapranno che Giulietta, pardon, Lucina, aveva una sorella: Giulia Savorgnan. Ancora più bella di lei! “Julia è il nome, il cognome è Savorgnana; / Nacque in Italia, e tanto più felice / Perpetuo onor della nazion furlana”. Recita così un manoscritto padovano del ‘500 che custodisce da secoli un poema inedito, scritto per celebrare la bellezza “più che umana” di una giovane friulana.



LA GUERRA TRA GIOVE E VENERE

I SEGRETI DI MAMMA MARIA

LE LETTERE ‘NASCOSTE’

- Nata nel 1487, Giulia Savorgnan Strassoldo a 16 anni visitò Padova e tutti gli studenti dell’Università si innamorarono di lei, trascurando gli studi. Così racconta uno degli studenti che la videro, Vito Tesmofilo da Trani, che ci costruì sopra il poema in terzine - inedito fino ad oggi - La Juliade, che racconta una discordia tra gli dèi dell’Olimpo, scatenata dall’invidia di Venere per il successo di Minerva, patrona dell’università. Venere preleva Giulia, “perpetuo onor della nazion furlana”, e la manda alla conquista di Padova alla testa di un esercito composto dalle sue grazie. Con sapienti manovre, Giulia farà prigionieri gli studenti e Minerva dovrà ricorrere al giudizio di Giove.- A scoprire il poema in un vecchio manoscritto nell’ambito delle sue ricerche su Lucina Savorgnan e a riportarlo alla luce è stato Gregorio Grasselli, curatore del libro Una friulana al servizio di Venere (IlMioLibro). Oltre alla Juliade, il volume contiene anche una serie di dolenti poesie d’amore che nel 1508 un altro scrittore folgorato dal fascino di Giulia, Giovanni Cotta, qui di passaggio, dedicò alla “friulana più bella di tutti i tempi”. Ma la storia non finisce qui e assume contorni da soap opera ante-litteram. Giulia e Lucina Savorgnan, oltre che sorelle, erano figlie di un altro personaggio letterario: Maria Savorgnan, che a sua volta aveva coinvolto in un avventuroso carteggio clandestino l’umanista, scrittore, grammatico e poeta (oltre che cardinale) Pietro Bembo.- Intorno al 1535, quando raccolse i suoi carteggi, Bembo riordinò anche le lettere inviate nel 15001501 a un amore giovanile. Solo alcuni decenni fa, nella Biblioteca Vaticana, sono state riscoperte le lettere autografe della donna, che rivela il suo nome: Maria Savorgnan. Nata nel 1470, sposata a Giacomo Savorgnan, dopo la morte del marito Maria si sposta a Venezia, dove riceve le visite del Bembo, che le leggeva brani degli Asolani, il trattato d’amore che stava scrivendo in quegli anni. E qui il cerchio si chiude. O prosegue, come in una telenovela…