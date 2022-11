Giulio Sapelli ospite di AlienAzioni

Prosegue con un nuovo appuntamento pubblico di grande attualità la quinta edizione di “AlienAzioni” il festival multidisciplinare organizzato dall’associazione Gorizia Spettacoli che propone dibattiti con grandi protagonisti del nostro tempo ma anche eventi di prosa e musica.

In programma, lunedì 7 novembre, al Kinemax di Gorizia (inizio 20.45) l’incontro ad ingresso libero con l’economista, saggista e accademico Giulio Sapelli sul tema “Guerra tra mondi”. Organizzato in collaborazione con l'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, l’appuntamento ruoterà intorno all’ultimo libro di Sapelli “Ucraina anno zero. Guerra tra mondi" (edito da Guerini e Associati) e sarà condotto e coordinato dal direttore dell'Accademia Pio Baissero.

“Con la guerra in Ucraina non viene sancito soltanto il ritorno della storia in Europa, ma diventano evidenti - almeno per chi sa osservare - i movimenti delle faglie geopolitiche di un mondo ormai in frantumi”, spiega Giulio Sapelli nel libro che porta la firma di Lucio Caracciolo in prefazione. L'invasione russa ha sconvolto le reti dell'energia globale, mutato gli equilibri del mondo e accelerato il declino europeo, accrescendo l'instabilità dell'unipolarismo americano opposto alla Cina. Cosa succederà? Sapelli, con la consueta profondità di lettura, nel suo ultimo libro passa in rassegna le cause del conflitto, conducendo il lettore lungo i passaggi stretti della storia e oltre le trappole dell'ideologia: il patriottismo mistico di Vladimir Putin, ma anche la Yalta «mancata» dopo il crollo dell'Urss; l'abbandono dei principi di Vestfalia e quindi la rinuncia a un approccio multilateralista negli equilibri di potere. Tutto si intreccia, in un disordine che genera mostri, quando la soluzione sarebbe il ritorno di una teoria realista delle relazioni internazionali. L’incontro con il noto economista sarà l’occasione per affrontare anche numerose altre tematiche legate alla nostra attualità.

Prossimo appuntamento con il festival AlienaAzioni venerdì 11 novembre (sempre al Kinemax alle 20.45) con il filosofo Marcello Veneziani, con la conferenza-spettacolo “P Pound - Poeta Pazzo Profeta” su Ezra Pound nel 50.mo anniversario dalla morte.