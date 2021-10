Giuseppe Longo agli 'Incontri con l’autore'

Lunedì 11 ottobre, alle ore 18, al Kulturni dom di Gorizia, sarà presentato, nell’ambito dei tradizionali “Incontri con l’autore 2021”, il libro "Verso Punta Marina - Ricordi sincopati e fantasie inesorabili", edito dalla casa editrice “Il Ponte Rosso” (2021) di Trieste. Ospite dell’incontro sarà l’autore prof. Giuseppe O. Longo di Gorizia. Il volume verrà presentato da Roberto Curci e Gabriella Ziani. Interverranno inoltre Antonia Blasina Miseri, presidente del comitato di Gorizia della Società Dante Alighieri e Walter Chiereghin, direttore della rivista online Il Ponte Rosso.



Abituato com'è a paesi e terre innominati o improbabili, a cieli ignoti e a pianeti sconosciuti, insomma a siti rigorosamente no-map, di schietta invenzione (a meno di certe mirate né infrequenti digressioni mitteleuropee), il fedele lettore di Giuseppe O. Longo si scoprirà spiazzato dinanzi a non pochi di questi racconti da quattromila battute, miniaturizzati quasi per sfida o per scommessa su invito-provocazione del "Ponte rosso", e qui collazionati in bell'ordine. Luoghi veri, dunque. Luoghi esistenti, luoghi del cuore e dell'anima, già vissuti voracemente, con le scorribande, le scoperte, gli stupori di un'infanzia remota ma qui rivisitata in vividi, abbaglianti flash mnemonico-sentimentali.



Giuseppe O. Longo, Professore Emerito all'Università di Trieste, (nato a Forlì e residente a Gorizia) dopo la maturità classica, si è laureato in ingegneria elettronica e matematica e ha tenuto la cattedra di Teoria dell'informazione nell'Ateneo triestino fino al 2009, anno del suo pensionamento. Esperto di intelligenze artificiale, di post-umano e conseguenze socioculturali della tecnologia, è autore di una decina di saggi e svariati articoli scientifici. Ha pubblicato tre romanzi e dieci raccolte di racconti, una silloge di dramma e diverse opere teatrali. I suoi testi, molto dei quali premiati in importanti concorsi, sono stati tradotti in diverse lingue. All'attività intensa di conferenziere scientifico e divulgatore alterna anche un impegno di lettore e attore.La serata è promossa dalla Società Dante Alighieri di Gorizia, dal Kulturni dom di Gorizia e dall’associazione culturale Ponte Rosso di Trieste.Entrata libera e su prenotazione presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it (i posti sono limitati). I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio esibire il Green pass, rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.