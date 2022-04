Giuseppe O. Longo presenta il romanzo 'Sette stanze – 21 racconti'

Martedì 12 aprile, alle 18, presso il Kulturni dom di Gorizia, sarà presentato per la prima volta, nell’ambito dei tradizionali “Incontri con l’autore 2022”, il libro 'Sette stanze – 21 racconti', edito dalla casa editrice “Jouvence” (2020) di Milano. Ospite dell’incontro sarà l’autore Giuseppe O. Longo di Gorizia. Il volume verrà presentato dal critico letterario triestino Fulvio Senardi. Interverrà inoltre Antonia Blasina Miseri, presidente del comitato di Gorizia della Società Dante Alighieri.



Ventuno racconti suddivisi in sette capitoli o stanze di vario respiro e colore, dalla crudeltà alla vecchiezza, dalla rassegnazione alla nostalgia, che nel complesso esprimono la malinconia e lo slancio inconsapevole della vita, il tormento della ricerca, la disperazione dell'esilio, il cieco strazio dell'infermità, la nostalgia dei giorni sereni. La tavolozza di queste storie varia dal surreale al fantastico, dal realistico all'insolito, dal fiabesco allo spietato...



Giuseppe O. Longo, Professore Emerito all'Università di Trieste, (nato a Forlì e residente a Gorizia) dopo la maturità classica, si è laureato in ingegneria elettronica e matematica e ha tenuto la cattedra di Teoria dell'informazione nell'Ateneo triestino fino al 2009, anno del suo pensionamento. Esperto di intelligenze artificiale, di post-umano e conseguenze socioculturali della tecnologia, è autore di una decina di saggi e svariati articoli scientifici. Ha pubblicato tre romanzi e dieci raccolte di racconti, una silloge di dramma e diverse opere teatrali. I suoi testi, molto dei quali premiati in importanti concorsi, sono stati tradotti in diverse lingue. All'attività intensa di conferenziere scientifico e divulgatore alterna anche un impegno di lettore e attore.La serata è promossa dalla Società Dante Alighieri di Gorizia, dal Kulturni dom di Gorizia, dalla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia e dall’associazione culturale Ponte Rosso di Trieste, con il patrocinio dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica (GO! 2025).Entrata libera. Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom - tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it. I promotori si raccomandano il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Super Green pass, distanziamento, mascherine protettive FFP2 ecc.