Gli affreschi ritrovati in mostra a Torre di Pordenone

Saranno presentati giovedì 11 febbraio, alle 12, in via generale Cantore, presso l’ex tipografia Bianchettin, i due affreschi ritrovati nel quartiere Torre di Pordenone.

Gli affreschi, del ‘600 e dell’800, erano situati in una casa di via Damiano Chiesa. Sono stati recuperati e restaurati per essere restituiti alla città e verranno esposti nella vetrina dell’ex tipografia, in attesa di trovare collocazione definitiva al museo del castello di Torre.



L’iniziativa è a cura dell’associazione Il Castello di Torre, mentre il recupero è stato possibile grazie all’attuale proprietario, Mirko Intermaggio che ha deciso di donare le opere alla città, al sostegno della Fondazione Friuli, ai restauratori Giancarlo e Alberto Magri e al Comune di Pordenone.

Alla cerimonia parteciperanno anche il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore alla cultura Pietro Tropeano.