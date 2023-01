Gli amuleti di Pietra Galli per il Giorno della Memoria

Nell’ambito del progetto Ceramic Art, che propone nuovi percorsi artistici e didattici assieme alla Scuola comunale di Ceramica di San Pier d’Isonzo, IoDeposito offre alla cittadinanza un’esperienza tra arte contemporanea e della ceramica con Pietra Camargo Galli: la giovane artista multi-disciplinare guiderà Amulets, un laboratorio dedicato alle famiglie sul tema del ricordo collettivo e personale, il 27 gennaio alle 17.30 nella Sala del Consiglio Comunale di San Pier d’Isonzo.

L’iniziativa s'inquadra in una riflessione più ampia sul Giorno della Memoria, promosse dal Comune di San Pier d’Isonzo, pensando a una riflessione che possa coinvolgere anche i più piccoli, a partire dalle cose a sé più vicine e care.

Unendo la manipolazione dell’argilla alla ricerca nei ricordi personali e della comunità, il laboratorio si concentra sulla creazione di manufatti – anelli, collane, sculture in miniatura – che rappresentino il “giardino della memoria” della famiglia che vi partecipa: un archivio personale di ricordi e sogni da portare con sé nella vita di ogni giorno, in forma di amuleto.

Il metodo è ispirato dall’infanzia dell’artista, trascorsa nel selvatico paesaggio brasiliano: gli amuleti rappresentano la forma tangibile della connessione con i propri antenati, con la storia del luogo e il passato della comunità. Allo stesso modo in cui si segna il proprio percorso con dei sassi per non perdersi, gli amuleti assumono anche la funzione di segno temporale, registrando una personale cronologia degli eventi.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione a prenotazioni@iodeposito.org

I partecipanti potranno ritirare i propri amuleti all’openday finale di Ceramic Art.

Pietra Camargo Galli è un’artista interdisciplinare, scrittrice e redattrice, portoghese di origini brasiliane e con sede a Londra. Attraverso testi, fotografie, video, disegni, pubblicazioni e ceramiche, esplora le sfaccettature della comunicazione umana raccogliendo e analizzando gesti quotidiani, scarabocchi, ricordi, oggetti, simboli e tradizioni, per poi tradurli in storie semi-fantastiche. La pratica dell’artista si basa sulla narrazione e sulla complessità degli scambi umani, e porta alla luce la ricchezza del linguaggio in tutte le sue forme come modo per riflettere la comunicazione ultra semplificata dell’era digitale.

Il progetto Ceramic Art riapre al pubblico la scuola di ceramica di San Pier d’Isonzo attraverso le pratiche dell’arte contemporanea, della moderna educativa espressiva e l’organizzazione di workshop e atelier artisti dedicati a ragazzi, famiglie e adulti. Ceramic Art conferisce un nuovo significato alla scuola di ceramica come luogo capace di sviluppare e tramandare competenze artigianali e culturali alla comunità che lo partecipa e lo vive.

Un fitto calendario di attività gratuite, tra cui laboratori di design e progettazione, di conoscenza territoriale e storica del territorio e delle sue forme espressive, insieme ad arte-terapisti e educatori, e laboratori di ceramica con artisti internazionali.