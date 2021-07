Gli angeli danteschi tra storia, arte e fede a Versutta

Una serata dedicata agli angeli danteschi tra storia, arte e fede nella Beorcja della Chiesa di Sant'Antonio Abate a Versutta di Casarsa della Delizia. “Anzui a Versuta: figure femminili nella Divina Commedia”. è la serata che giovedì 8 luglio alle 21, con Angelo Floramo e Gottardo Mitri più le musiche di Andrea Antonel, permetterà di conoscere un altro aspetto dell’eredità dell’Alighieri a 700 anni dalla morte, all'interno del progetto comunale "Cento voci per Dante / Sent vous par Dante".



L’evento, realizzato da Città di Casarsa della Delizia in collaborazione con l'Associazione La Beorcja, vedrà Angelo Floramo dialogare con Gottardo Mitri sotto le volte della chiesa con mirabili affreschi medievali, tra i quali figure di angeli, e i due tratteggeranno alcune tra le più emblematiche figure femminili della Divina Commedia. Il tutto con l'accompagnamento musicale d'eccezione del maestro Andrea Antonel, che con il suo salterio presenterà una selezione mirata di brani strumentali e vocali di tradizione medievale.



Ingresso fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata.

Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia

Via XI Febbraio 16 - tel: 0434-873981

e-mail: cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it



In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Teatro Pasolini di Casarsa (Via Piave 16)