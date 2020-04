Gli antichi raccontano la storia di Aquileia

I primi a scrivere di Aquileia sono stati gli storici antichi: Tito Livio, Velleio Patercolo, Strabone, Plinio il Vecchio, Tacito, Erodiano, narrando la fondazione romana nel 181 a.C. e quanto fosse grande e importante per i commerci e per la difesa dei confini a Oriente. Gli storici hanno raccontato anche degli imperatori che vi soggiornano ripetutamente e gli assedi a cui la città romana è stata sottoposta in antichità. Di questi, due in particolare entrano subito nella leggenda: quello del 238, quando lo stesso dio Beleno viene visto combattere accanto agli aquileiesi contro Massimino il Trace, e quello, devastante, del 452 a opera di Attila. Proprio in mezzo a questo assedio viene a trovarsi Emmet Pennypacker, scienziato inventore di una macchina del tempo, protagonista di un racconto di Nat Schachner che è anche un ironico manifesto antirazzista.



Sopravvissuta agli assedi e anche all'impero,mantiene nei secoli il proprio carisma e non manca di ispirare altri scrittori, da quelli a essa più vicini comea quelli lontani come: è coadiutore di Aquileia uno dei suoi celebri Teologi.Aquileia ha ispirato anche uno dei suoi cittadini più celebri,, autore della, die di tante altre illustrazioni che hanno accompagnato alcuni indimenticabili libri per l'infanzia.