Gli Archetipi della Gestazione: Hilma af Klint ed Emma Kunz

Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio riprenderanno le conversazioni d'arte presso la Stanza Yoga (progetto Donne di Medicina) a Codroipo e presso Artport a Palazzolo dello Stella.

Nell’incontro saranno analizzate le figure e l’operato di Hilma af Klint (Svezia, 1862-1944) ed Emma Kunz (Svizzera, 1892-1963), due donne il cui operato veniva condotto da guide speciali e che cercavano di rappresentare ciò che non è visibile agli occhi. Influenzata dallo spiritismo, dalla teosofia e dall’antroposofia, Hilma af Klint realizzò oltre 1200 dipinti e 125 taccuini chiedendo che non venissero pubblicati se non dopo la sua morte, in quanto, secondo lei, le persone non erano ancora pronte per comprenderli. Le sue opere venivano infatti commissionate da un’entità spirituale denominata Amaliel. La pittrice faceva inoltre parte di Le Cinque, un gruppo di donne pittrici che si riuniva una volta a settimana per praticare l’esoterismo e disegnare in stato di semi-incoscienza. Emma Kunz era invece conosciuta come naturopata, anche se lei stessa si definiva una ricercatrice. Già durante la scuola, Emma Kunz era attratta dai fenomeni paranormali. A diciotto anni iniziò a sfruttare le proprie abilità nel campo della telepatia, come veggente e naturopata, e cominciò a utilizzare il pendolo. Grazie ai suoi consigli e terapie raggiunse successi che spesso rasentavano il miracolo. Lei stessa però rifiutava tassativamente questo termine in quanto attribuiva solo a se stessa la capacità di sfruttare e attivare le forze che sono sopite in ogni individuo. Fu soprattutto questo dono che nel 1941 le permise di scoprire il potere della roccia curativa svizzera, alla quale diede il nome di AION A. Entrambe hanno raggiunto oggi la fama mondiale.



Munch, Van Gogh, Gauguin ed Ensor, possono essere considerati, oltre che i primi segnali della grande crisi e rottura che avrebbe colpito il XX secolo, anche i precursori dell’espressionismo, ovvero di quel fenomeno culturale e artistico che si caratterizza per i tratti marcati e deformati e i colori accesi. Nell’incontro sarà analizzata l’opera del norvegese Edvard Munch (Norvegia, 1863-1944), e dell’olandese Vincent Van Gogh (Paesi Bassi, 1853-1890), che seppero tradurre l’angoscia esistenziale con colori accesi, ma al contempo drammatici e un tratto convulso e nervoso.