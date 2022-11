Martedì 22 novembre a partire dalle 15.30 a Palazzo Mantica, in via Manin 18, a Udine, si terrà il convegno Gli atlanti linguistici regionali. I cinquant’anni dell’Aslef organizzato dalla Società Filologica Friulana. I lavori proseguiranno nella mattinata di mercoledì 23 a partire dalle 9 sempre a Palazzo Mantica. Entrambe le giornate potranno anche essere seguite in diretta streaming sul sito della Società Filologica all’indirizzo www.filologicafriulana.it.

“Con questo convegno si vuole raccontare la storia della straordinaria impresa di ricerca che è stato l’Aslef – afferma Carla Marcato docente dell’Università di Udine e collaboratrice alla redazione dell’Atlante – tracciando un ampio quadro di confronto tra questo e altri atlanti regionali e sovraregionali d’Italia e delle zone contermini”.

Non si tratterà solo dell’Aslef, infatti, ma ci saranno relazioni di studiosi, come Franco Crevatin, Roland Bauer, Matteo Rivoira, Maria Teresa Vigolo, che parleranno di altre importanti imprese di geografia linguistica, quali l’Atlante linguistico istroveneto, l’Atlante linguistico ladino, l’Atlante linguistico mediterraneo, l’Atlante linguistico italiano e altri.

“L’atlante linguistico è un archivio di parole raccolte sul territorio direttamente dalla voce degli informatori – spiega Federico Vicario, Presidente della Società Filologica – un grande affresco che ci permette di apprezzare quella varietà di esiti e soluzioni, che costituisce la natura stessa della lingua”.

L’Aslef è stato il primo atlante linguistico regionale d’Italia. “È curioso che un’opera tanto importante per i Friulani, tra lingua, ambiente, cultura materiale e tradizionale, sia sconosciuta alla maggioranza di loro – prosegue Vicario – un’opera che dobbiamo al compianto Giovan Battista Pellegrini dell’Università di Padova e ai suoi collaboratori, tra i quali Giovanni Frau, Laura Vanelli, Piera Rizzolatti e altri”.

Pubblicato in sei volumi usciti tra il 1972 e il 1986, l’Atlante raccoglie e presenta più di seimila concetti, indagati in 120 paesi della regione (non solo friulanofoni ma anche di area veneto-giuliana, bisiaca e alloglotta). Esaminando la carta dell’Aslef che tratta del concetto “arcobaleno”, ad esempio, possiamo apprezzare la varietà delle forme che lo rendono in friulano: con le locuzioni principali arc di San Marc ‘arco di San Marco’ (e sue varianti come puarton di San Marc, circul di San Marc) e arc in cîl ‘arco in cielo’, troviamo anche forme più particolari come bevaçone a Basiliano, centura di San Zuan a Erto, cercin a Barcis, singelin o secelin a Cimolais e altre ancora. L’atlante linguistico è un forziere colmo di tesori, che sono le nostre parole, tutte le forme che servono a rappresentare l’esperienza, la storia e la cultura delle nostre genti.