Gli austriaci amano il lato ‘oscuro’ dell’Isola d’oro

La Sicilia del commissario Montalbano raccontata da Andrea Camilleri; la Bologna irrequieta di Carlo Lucarelli e il suo ispettore Coliandro; la Val d’Aosta virata in colori scuri da Antonio Manzini per il suo Rocco Schiavone; e andando più indietro nel tempo, la Los Angeles-Babilonia di Raymond Chandler, senza dimenticare la Londra vittoriana di Arthur Conan Doyle e del suo Sherlock Holmes. Sono solo alcuni esempi di romanzi gialli – o meglio, la loro versione odierna: il noir – direttamente legati a una città, che da semplice teatro dell’azione letteraria diventa microcosmo, oltre ad essere immediatamente riconducibile al suo autore. Oltre mezzo secolo dopo la Lignano Sabbiadoro tratteggiata a colori forti da Giorgio Scerbanenco, ecco che un’altra località della nostra regione diventa oggetto-soggetto non solo di un romanzo, ma addirittura di una serie intera di ‘psicothriller’.

GIALLI AL FEMMINILE - Sono quelli della scrittrice austriaca Andrea Nagele, che divide la sua vita tra Klagenfurt am Wörthersee, dove esercita l’attività di psicoterapeuta, e Grado, dove passa le sue vacanze e dove ha ambientato una serie di romanzi gialli con protagonista il commissario Maddalena Degrassi. Se il governo nazionale del suo Paese ha posto tuttora il veto al naturale transito di turisti dall’Austria all’Italia, e viceversa (raccogliendo tra l’altro diversi commenti negativi, a partire dalla Carinzia), i nostri vicini d’oltre confine possono ‘consolarsi’ con ben cinque romanzi ambientati nell’Isola d’oro.



LE TRADUZIONI ITALIANE

LEITMOTIV: IL BRUTTO TEMPO

- Grado im Regen, Grado im Dunkeln, Grado im Nebel, Grado im Sturm e l’ultimo uscito Grado im Mondschein, pubblicato lo scorso febbraio, rappresentano una parte della produzione letteraria di Frau Nagele, che ha all’attivo altri thriller di successo, oltre a una guida turistico-culturale sul Wörthersee. L’editore Emons ha tradotto per il mercato italiano i primi due titoli: Grado sotto la pioggia (2017) e Grado nell’ombra (2019), e il terzo capitolo della serie doveva essere presentato al Salone del libro di Torino, tra i tantissimi eventi cancellati causa lockdown.- Interessata alla “zona grigia che si nasconde dietro la per quotidianità” e ad analizzare “l’abisso umano e le tensioni tra le figure, le cose che stanno sotto la superficie”, Andrea Nagele ha creato la figura della commissaria Degrassi ispirata dagli abitanti, da esperienze reali e dall’atmosfera di Grado. In particolare – come si evince dai titoli - dal brutto tempo, al punto che il primo libro della serie è nato sull’isola, durante una giornata piovosa. Ribattezzati Adria Krimi (Gialli sull’Adriatico) e già destinatari di diversi premi, i romanzi svelano una sorta di ‘lato oscuro’ di una città che dovrebbe essere solare per sua stessa definizione. Dietro gli ombrelloni, la scrittrice racconta un mondo (di fantasia?) fatto di esistenze devastate, dolori indicibili e crimini efferati, come quello di Grado nell’ombra, che affronta il tema della violenza sessuale in una città cupa, inquietante e misteriosa. Nell’oscurità, nella nebbia, sotto una pioggia insistente, nella tempesta e al chiaro di luna, in una terra di confine dove mare e laguna, bora e scirocco, si avvicendano e si confondono, emergono incubi, storie crude e segreti che la protagonista è chiamata ad affrontare e risolvere.