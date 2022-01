Gli ebrei in Friuli e nella Venezia Giulia

Giovedì 27 gennaio alle 20.45, in sala consiliare a Palazzo Burovich de Zmajevich, a Casarsa della Delizia. Incontro con la professoressa Nicoletta Picotti sul dramma della Shoah in regione. L'intervento della studiosa prevede un'introduzione storica alla discriminazione e persecuzione in Germania e in Italia, per poi analizzare la situazione nella nostra regione, anche attraverso dei filmati contenenti delle inteviste ai sopravissuti, loro parenti, testimoni ed esperti



In particolare verrà proiettato il video “Elio Morpurgo: una vita“ che racconta attraverso le voci degli studenti la vicenda del sindaco ebreo di Udine e di altri anziani deportati dalla nostra regione.



A cura dell'Assessorato alle Politiche culturali del Comune di Casarsa della Delizia in collaborazione con Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.



Posti limitati e accesso con Super Green Pass e mascherina FFP2, prenotazione raccomandata.



Informazioni e prenotazioni:

Biblioteca civica di Casarsa della Delizia - tel. 0434 873981

e-mail cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it