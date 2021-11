Venerdì 26, alle 18, sarà inaugurata al Museo dell’Emigrazione di Cavasso Nuovo la mostra foto - documentaria “Dall’emigrazione all’integrazione: gli Italiani in Romania tra l’Ottocento e il Novecento”.



L’esposizione è organizzata dall’Erpac FVG - Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, in accordo con l’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT., Bucarest e l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, con il patrocinio del Consolato generale di Romania a Trieste, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Cavasso Nuovo e il Comune di Montereale Valcellina e con la collaborazione dell’Associazione culturale Zemlja.



La mostra sarà visitabile dal 26 novembre al 19 dicembre 2021, dal giovedì al sabato dalle 10 alle 13.



Prima dell’inaugurazione ufficiale, a partire dalle 16.15, si terrà una presentazione della mostra con il seguente programma:



Ore 16:15Indirizzi di saluto delle AutoritàSilvano Romanin, Sindaco di Cavasso NuovoDaniele Gladich, Assessore al Bilancio, Tributi, Cultura, Turismo, Pubblica istruzione e Sistemi informatici del Comune di Cavasso NuovoLettura dell’indirizzo di saluto inviato da Andi-Gabriel Grosaru, Deputato della minoranza italiana presso la Camera dei Deputati della RomaniaOre 16:30Interventi di:Olivia Simion, Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT., BucarestDall’emigrazione all’integrazione: gli Italiani in Romania tra Ottocento e Novecento.Cristian Luca, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, VeneziaIl contributo dei professionisti italiani alla modernizzazione otto–novecentesca della RomaniaPaolo Tomasella, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale FVG, PassarianoAspetti dell’emigrazione friulana in Romania. Un protagonista ritrovato: Geniale Fabbro maestro costruttore.Ore 18:00Conclusioni e Inaugurazione della mostraCosmin Victor Lotreanu, Console Generale di Romania a TriesteEmanuele Zanon, Consigliere regionale e membro componente dell’Ufficio di Presidenza